UAE - Đức nhất trí thiết lập đối thoại chiến lược, tạo khuôn khổ mới cho quan hệ song phương

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Đức và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trao đổi nhiều thỏa thuận và bản ghi nhớ nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, công nghệ, an ninh và quốc phòng. Đáng chú ý, UAE công bố kế hoạch đầu tư 40 tỷ euro (46,8 tỷ USD) vào Đức, trong đó 10 tỷ euro dành cho bang Bayern.

Đức và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trao đổi nhiều thỏa thuận và bản ghi nhớ. Ảnh: Dubaieye.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hai bên đã trao đổi Tuyên bố ý định chung về việc thành lập Hội đồng Đầu tư Đức - UAE, cùng tuyên bố ý định về đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Đức. Hai nước cũng nhất trí hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu và hệ thống thông tin, điều chỉnh quyền vận tải hàng không dành cho các hãng hàng không UAE, phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, trong đó có hệ thống EasyPass Border phục vụ kiểm soát biên giới.

Đức và UAE đồng thời trao đổi tuyên bố ý định hướng tới một thỏa thuận về hợp tác an ninh và quốc phòng, tuyên bố ý định về hợp tác văn hóa và ký hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự. Hai bên cũng ký bản ghi nhớ về hợp tác môi trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp hai nước đã ký 29 bản ghi nhớ và thỏa thuận với tổng giá trị hơn 9,35 tỷ euro.

Tổng thống Mohamed bin Zayed và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: aa.

Tại cuộc hội đàm ở Berlin ngày 10/9, Tổng thống Mohamed bin Zayed và Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhất trí thiết lập đối thoại chiến lược nhằm tạo khuôn khổ mới cho quan hệ song phương. Đối thoại sẽ bao gồm các lĩnh vực an ninh và quốc phòng, thương mại và đầu tư, năng lượng và khí hậu, công nghệ mới nổi, số hóa, giao thông, môi trường, văn hóa và giáo dục.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó phản đối việc Iran bị cho là cản trở hoạt động quá cảnh tại Eo biển Hormuz và các hành động đe dọa tàu thương mại; tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Palestine; ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban và Syria; kêu gọi chấm dứt giao tranh tại Sudan và thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ dân sự; đồng thời ủng hộ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, trong đó có việc sớm đạt được lệnh ngừng bắn tại Biển Đen.

Thanh Hằng

Nguồn: Anadolu, WAM.