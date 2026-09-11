Tham gia sáng kiến “Lá chắn châu Mỹ”, Peru tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Washington

Tổng thống Peru Keiko Fujimori vừa thông báo nước này sẽ gia nhập “Lá chắn châu Mỹ”, liên minh an ninh do Mỹ thúc đẩy nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, qua đó mở rộng hợp tác an ninh giữa Lima và Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Peru Keiko Fujimori trong một cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống ở Lima vào ngày 10 tháng 9 năm 2026. Ảnh: AFP.

Thông báo được Tổng thống Keiko Fujimori đưa ra sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Phủ Tổng thống Peru ở thủ đô Lima ngày 10/9. Bà cho biết việc tham gia sáng kiến sẽ giúp Peru tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực để đối phó với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tình trạng mất an ninh.

Bà Fujimori cho hay: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội này, bởi từng phải đối phó với khủng bố, chúng tôi hiểu việc chống tội phạm ngày nay khó khăn như thế nào”.

Theo Tổng thống Peru, việc tham gia sáng kiến sẽ giúp nước này tiếp cận thông tin nhanh hơn và tăng khả năng phối hợp hành động chống các mạng lưới tội phạm hoạt động xuyên biên giới.

Ngoại trưởng Marco Rubio hoan nghênh quyết định của Lima, cho rằng “Lá chắn châu Mỹ” nhằm bảo vệ các quốc gia trong khu vực trước những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà ông cho là đang đe dọa chủ quyền của các nước. Ông nhấn mạnh Washington coi việc tăng cường hợp tác an ninh tại Tây bán cầu là một lợi ích trực tiếp đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ.

Peru sẽ gia nhập “Lá chắn châu Mỹ". Ảnh: Reuters.

Được biết, sáng kiến này tập trung vào chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp các hoạt động nhằm chống các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Quyết định của Peru được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các chính phủ có quan điểm bảo thủ tại Mỹ Latinh. Colombia cũng gần đây tham gia sáng kiến này.

Việc Peru gia nhập sáng kiến cũng đánh dấu bước tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Washington dưới thời Tổng thống Keiko Fujimori, người nhậm chức hồi tháng 7 và đưa vấn đề chống tội phạm trở thành một trọng tâm trong chương trình hành động của chính phủ. Trước đó, hồi tháng 1, Mỹ đã công nhận Peru là đồng minh chính ngoài NATO. Washington cũng phê duyệt khả năng bán cho Peru gói hỗ trợ quân sự trị giá tới 1,5 tỷ USD liên quan công tác thiết kế và xây dựng tại Căn cứ Hải quân Callao.

Việc Peru tham gia “Lá chắn châu Mỹ” được xem là bước đi mới trong quá trình Washington củng cố mạng lưới hợp tác an ninh tại Mỹ Latinh, trong khi các chính phủ trong khu vực tìm cách tăng cường năng lực đối phó với tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AP, EFE.