Tổng thống Putin thăm Ấn Độ, tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/9 đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ, trong đó có cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, quốc phòng và công nghiệp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuống máy bay khi đến New Delhi trong chuyến thăm Ấn Độ, tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: Getty Images.

Theo hãng RT, máy bay chở Tổng thống Putin đã hạ cánh tại New Delhi sáng 11/9. Nhà lãnh đạo Nga được đón với nghi thức danh dự trước khi rời sân bay. Trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 13/9, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi và tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến cùng tham quan triển lãm công nghiệp quốc tế INNOPROM India 2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bharat Mandapam ở New Delhi. Đây là lần đầu tiên triển lãm công nghiệp quốc tế INNOPROM của Nga được tổ chức tại Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Moneycon.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga và Ấn Độ đang thúc đẩy quan hệ kinh tế, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và tổng vốn đầu tư hai chiều lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga 2026 ở New Delhi ngày 10/9, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal dẫn lời Thủ tướng Modi nhấn mạnh “sức mạnh lớn nhất của quan hệ Ấn Độ - Nga nằm ở lòng tin”.

Theo ông Piyush Goyal, để nâng kim ngạch thương mại từ khoảng 60 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD, hai nước cần tăng thêm khoảng 40 tỷ USD trong 4 năm tới, đòi hỏi duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại ở mức hai con số và tăng cường nỗ lực của chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Hai bên cũng đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đầu tư song phương (BIT) mới nhằm tạo thêm cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư, đồng thời hướng tới sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan.

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy 2 tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Hai nhà lãnh đạo khi đó đã rà soát hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng và năng lượng. Tổng thống Putin lần gần nhất thăm Ấn Độ vào tháng 12/2025.

Thanh Hằng

Nguồn: RT, AFP.