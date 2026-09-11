Ba Lan không do dự hỗ trợ các nước Baltic nếu bị tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định, Warsaw sẽ không do dự trong việc hỗ trợ các nước Baltic nếu những quốc gia này bị tấn công, cho rằng không hành động có thể khiến Ba Lan trở thành mục tiêu tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định, Warsaw sẽ không do dự trong việc hỗ trợ các nước Baltic nếu những quốc gia này bị tấn công. Ảnh: AA.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế lần thứ 35 ở Karpacz, miền Nam Ba Lan ngày 10/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, nếu Lithuania, Latvia hoặc Estonia bị tấn công, Ba Lan sẽ là một trong những nước đầu tiên hỗ trợ theo các cam kết của NATO.

Ông Kosiniak-Kamysz cho rằng, việc không hỗ trợ các nước láng giềng ở sườn phía Đông có thể làm suy yếu an ninh của chính Ba Lan. Theo ông, nếu các đồng minh không hành động để bảo vệ không gian an ninh chung, Ba Lan có thể trở thành bên tiếp theo phải tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, ông sẽ ủng hộ việc Warsaw yêu cầu kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nếu một nước thành viên bị tấn công. Điều 5 quy định cuộc tấn công nhằm vào một thành viên NATO được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh và các đồng minh có trách nhiệm hỗ trợ nước bị tấn công.

Máy bay của NATO được triển khai tại Ba Lan. Ảnh: ABC News.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo về những hoạt động mà họ cho là hình thức “chiến tranh lai” nhằm vào các quốc gia châu Âu, trong đó có các vụ phá hoại. Các nước Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia đều là thành viên NATO và có đường biên giới hoặc vị trí địa lý gần Nga.

Quan điểm của ông Kosiniak-Kamysz cũng làm nổi bật tranh luận tại Ba Lan về mức độ tham gia của nước này trong việc bảo vệ các đồng minh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Błaszczak gần đây cho rằng, quân đội Ba Lan trước hết cần tập trung bảo vệ lãnh thổ quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ với Mỹ.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò do IBRIS thực hiện cho Radio Zet cho thấy 77,8% người được hỏi cho rằng Ba Lan nên hỗ trợ các nước Baltic nếu bị Nga tấn công, trong khi 16,1% phản đối quan điểm này.

Thu Uyên

Nguồn: TVP.