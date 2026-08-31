Năm học mới và yêu cầu tạo chuyển biến thực chất

Giáo dục phải làm cho người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn, qua đó có nguồn nhân lực tốt hơn.

Ở thời điểm hết sức ý nghĩa, chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh đã đặt ra yêu cầu đối với ngành giáo dục Thanh Hóa là: Thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, chuyển từ “có kế hoạch” sang “có sản phẩm”; từ “phân công chung” sang “đích danh người chịu trách nhiệm” và quán triệt phương châm: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, chuyển từ “bảo đảm điều kiện” sang “tạo ra chất lượng”; từ quản lý theo đầu vào sang quản trị theo kết quả; lấy sự tiến bộ của người học, chất lượng đội ngũ và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo.

Đây không đơn thuần là yêu cầu về phương pháp điều hành, mà là một thông điệp rõ ràng về đổi mới tư duy quản trị giáo dục, trong đó mọi chủ trương, nhiệm vụ phải được cụ thể hóa bằng hành động, được kiểm đếm bằng kết quả và cuối cùng phải tạo ra những chuyển biến thực chất cho người học.

Giáo dục Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả, nhưng bức tranh giáo dục của tỉnh vẫn còn đó những “điểm nghẽn”. Yêu cầu của người đứng đầu UBND tỉnh về chuyển từ “có kế hoạch” sang “có sản phẩm”; từ “phân công chung” sang “đích danh người chịu trách nhiệm” là chuyển từ tư duy hoàn thành công việc trên giấy tờ sang tư duy quản trị bằng kết quả. Mỗi nhiệm vụ của ngành giáo dục cần được đặt trong một yêu cầu rất cụ thể là ai thực hiện; thực hiện việc gì; hoàn thành vào thời điểm nào; sản phẩm là gì, và hiệu quả được đánh giá ra sao. Thực tế đó cần được lượng hóa bằng những con số.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đứng trước rất nhiều yêu cầu đổi mới để phù hợp với thực tiễn, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, việc tập trung xử lý những “điểm nghẽn” về đội ngũ, cơ sở vật chất, quản trị và dữ liệu càng trở nên cấp thiết. Đây không phải là những vấn đề mới, nhưng nếu không được giải quyết căn cơ thì sẽ trở thành lực cản đối với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Bởi vậy, nhận diện “điểm nghẽn” phải đi liền với quyết tâm tháo gỡ. Không thể để những hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm tiếp tục tồn tại mà không có lộ trình xử lý cụ thể. Mỗi “điểm nghẽn” cần được phân tích đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và thời hạn khắc phục. Trong yêu cầu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, điều quan trọng là tinh thần nghị quyết phải được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể. Đổi mới không thể chỉ dừng ở nhận thức, hội nghị hay kế hoạch. Mà phải xuất hiện trong từng tiết học, từng nhà trường, trong cách quản lý đội ngũ, sử dụng cơ sở vật chất, chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Phát biểu nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tại buổi làm việc: “Giáo dục phải làm cho người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn, qua đó có nguồn nhân lực tốt hơn” chính là điểm hội tụ của yêu cầu đổi mới. Mọi quyết sách, mọi khoản đầu tư, mọi nhiệm vụ và giải pháp cuối cùng đều phải quay trở lại mệnh đề này. Đó cũng là mục tiêu, đích đến mà toàn ngành giáo dục Thanh Hóa phải hướng tới và hiện thực, bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Thái Minh