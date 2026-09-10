Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XIX thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 10/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào thời điểm năm 2026 bước vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi toàn tỉnh phải tăng tốc, quyết liệt hơn nữa để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cùng với đó, nhiều chủ trương, định hướng mới của Trung ương và của Tỉnh ủy đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở địa phương, nhất là yêu cầu đổi mới tư duy, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; mở rộng không gian phát triển, tạo lập những động lực tăng trưởng mới.

Những yêu cầu đó đặt ra cho tỉnh một nhiệm vụ rất rõ: Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời; những nguồn lực đã xác định phải được đưa nhanh vào thực tiễn; mỗi quyết sách phải hướng tới kết quả và hiệu quả phát triển cụ thể. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của kỳ họp lần này.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; phát huy dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, tập trung vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân.

Tinh thần chung là: Kịp thời nhưng phải chặt chẽ; khẩn trương nhưng phải đúng quy định; mỗi nghị quyết được thông qua phải sát thực tiễn, tính khả thi cao, góp phần tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cho ngân sách nhà nước, tỉnh Thanh Hóa; quy định nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; giao bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa; thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 4, năm 2026...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu làm rõ một số nội dung do UBND tỉnh trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 thành nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Trong giai đoạn nước rút của năm 2026, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh; bãi nhiệm Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Việc kịp thời ban hành các nghị quyết tại Kỳ họp tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của HĐND tỉnh trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Để phát huy cao nhất kết quả Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát ngay từng nội dung, xác định rõ công việc, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; những nội dung đã đủ điều kiện phải triển khai ngay, không để nghị quyết đã ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống.

Đối với các nghị quyết về đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, tài nguyên và các dự án, công trình, phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; kiên quyết không để vốn chờ thủ tục, không để đất đai và các nguồn lực đã được bố trí bị ách tắc, lãng phí. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, không để kéo dài.

Đối với các nghị quyết về phát triển văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung tổ chức triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Đối với các nghị quyết liên quan trực tiếp đến người dân như học phí, đào tạo, bồi dưỡng, văn hóa, thể thao, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất, đúng quy định, phù hợp thực tiễn; tăng cường thông tin, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát; nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến nguồn lực lớn, các dự án quan trọng và những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Quốc Hương