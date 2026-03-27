Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Lan tỏa tinh thần “Tự tôi ngày nào cũng tập”

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc tập luyện thể dục - thể thao (TDTT). Người nêu gương rèn luyện thân thể bằng tinh thần “Tự tôi ngày nào cũng tập”. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được Thanh Hóa triển khai, hưởng ứng rộng khắp, thực chất và đi sâu vào đời sống Nhân dân, không chỉ phát triển mạnh mẽ trên địa bàn đô thị, mà còn lan tỏa đến các địa phương ở khu vực nông thôn.

Người dân tham gia tập TDTT tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành).

Có dịp đến nhà văn hóa các bản ở xã Nam Xuân vào sáng sớm hay chiều muộn, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tham gia tập luyện TDTT sôi nổi. Chị Vi Thị Ân ở bản Khang chia sẻ: “Cứ cuối buổi chiều tôi lại cùng bà con chơi bóng chuyền hơi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chia sẻ mọi điều về cuộc sống”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân Lê Hữu Quyết, cho biết: “Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức các giải thi đấu thể thao, xã còn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động TDTT. Với một địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, đa phần là đồng bào dân tộc Thái và Mường như Nam Xuân, các sân chơi thể thao vừa góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.

Để phong trào thu hút đông đảo người dân tham gia không thể không nhắc đến vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư đồng bộ theo hướng công khai, thuận lợi cho người dân. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp các thiết chế từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động để người dân thực sự được hưởng lợi. Từ tỉnh đến cơ sở hiện có 555 sân vận động kích thước 60m x 90m và 1.500 sân chưa đủ kích thước; 120 nhà tập luyện đa năng; 4.279 sân bóng chuyền; 4.657 sân cầu lông; 2.381 bàn bóng bàn; 120 sân quần vợt; 123 bể bơi đơn giản; 136 sân bóng rổ; 1.135 sân chơi bãi tập. Đặc biệt, mô hình “phòng tập” thể thao ngoài trời đã và đang ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe của người dân.

Trong khuôn viên rộng rãi, rợp bóng cây xanh tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), các thiết bị tập luyện TDTT được lắp thành một hàng dọc thu hút người dân đủ mọi lứa tuổi tham gia. Ông Tống Xuân Quỳnh ở phường Hạc Thành vui mừng cho biết: “Việc Công viên Hội An có thêm các thiết bị luyện tập khiến mọi người rất vui, trong đó có những thiết bị luyện tập nhẹ nhàng phù hợp với người già”.

Các hoạt động thể thao cơ sở được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc được chú trọng; các môn thể thao mới, thể thao giải trí được quan tâm phát triển chính là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại - yếu tố đã giúp thể thao Thanh Hóa phát triển bền vững qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Hàng loạt giải thể thao phong trào cùng các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức liên tục trên địa bàn tỉnh đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện sức khỏe trong đời sống xã hội. Từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) đến học sinh, sinh viên, người cao tuổi, việc tập luyện TDTT ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu, thói quen thường xuyên của người dân xứ Thanh.

Với các hoạt động đồng bộ, phong trào TDTT quần chúng ở Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Giai đoạn 2023-2025, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 45% dân số; gia đình thể thao đạt 31% số hộ; câu lạc bộ TDTT đạt con số 3.590; 100% trường học thực hiện giáo dục thể chất nền nếp và đạt chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Nguyễn Duy Tự, cho biết: “Trên chặng đường 80 năm qua, thể thao Thanh Hóa đã trên đà phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Thời gian tới, ngành VHTT&DL tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức, phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu TDTT quần chúng phong phú cho mọi tầng lớp Nhân dân... Bên cạnh đó tăng cường các nguồn lực xã hội để xây dựng sân chơi, bãi tập, công trình TDTT. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về TDTT. Xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT. Nhân rộng các mô hình tiên tiến về hướng dẫn tập luyện hiệu quả”.

Tinh thần rèn luyện TDTT trong cộng đồng đang tạo nên khí thế mới, lan tỏa sâu rộng. Từ nhận thức đến hành động, mỗi người dân ngày càng tự giác duy trì thói quen tập luyện hằng ngày theo lời Bác dạy.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Từ khóa:

#TDTT #Thể thao #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Tập luyện #Tinh thần #Công viên Hội An #VHTT #MTTQ #phường Hạc Thành #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh