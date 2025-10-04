Lan tỏa điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

Trong những năm qua, công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.

Các điển hình tiên tiến trong PTTĐ yêu nước CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025 được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Ông Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, cho biết: Để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia các PTTĐ, giai đoạn 2020-2025, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, ký giao ước thi đua phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, tổ chức hiệu quả các PTTĐ yêu nước. Nổi bật là các PTTĐ: “CNVCLĐ tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Các PTTĐ đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết của đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến của CNVCLĐ.

Đặc biệt, phong trào thi đua xuyên suốt “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” đã tạo không khí thi đua sôi nổi ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lan tỏa đến từng CNVCLĐ. Kết quả, giai đoạn 2020-2025 đã có 122 mô hình tiêu biểu, 135 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” có tới 30.257 sáng kiến, giúp Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn quốc. Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” ghi nhận 600.175 sáng kiến, dẫn đầu cả nước, với tổng giá trị làm lợi cho doanh nghiệp ước đạt hơn 584,7 tỷ đồng. Đây là minh chứng sống động cho trí tuệ và tinh thần cống hiến của CNVCLĐ xứ Thanh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đề ra mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; xây dựng các công trình, sản phẩm, các đề tài khoa học có giá trị kinh tế cao... Kết quả, có 62.887 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được áp dụng, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đề tài, công trình đã trở thành giải pháp quan trọng trong sản xuất, quản lý, giáo dục và y tế. Toàn tỉnh đạt 88 giải pháp cấp tỉnh, trong đó có 7 giải pháp được trao giải toàn quốc. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 167 Bằng Lao động sáng tạo cho đoàn viên, người lao động Thanh Hóa. Nhiều cán bộ, kỹ sư, CNVCLĐ có nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, mang lại giá trị về kinh tế và lợi ích lớn cho cộng đồng. Điển hình như anh Phạm Xuân Quân, trưởng bộ phận bột, Phòng Sản xuất Công ty TNHH Miza Nghi Sơn với sáng kiến “Giảm tiêu hao hơi, giảm tiêu hao điện”; anh Mai Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm bộ phận sửa máy hoàn chỉnh, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam với sáng kiến "Cải thiện thanh cữ định hình bao hậu (liệu nhựa)”; anh Lê Nhật Công, Quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa, Chi nhánh sản xuất nước thành phố, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa với các sáng kiến: “Chuyển đổi công nghệ sử dụng Basitup sang phớt cơ khí làm kín tổng bơm”; “Đấu chuyển đổi mạch điều khiển van điện tử bằng mạch điều khiển cơ điện”; Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với sáng kiến “Đánh giá hiệu quả của phác đồ Troponin I 0/1h trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST không chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”...

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai các PTTĐ hướng về cơ sở với phương châm thiết thực; chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới tạo sức lan tỏa rộng rãi trong CNVCLĐ. Qua đó, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế tổ chức công đoàn, nâng cao đời sống Nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, thịnh vượng.

Bài và ảnh: Thanh Huê