Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 8 đến 9/12)

Chiều 4/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phiên họp thứ 49 Thường trực HĐND tỉnh đã được tổ chức để cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; trưởng các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 8 đến 9/12/2025 tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), phường Hạc Thành.

Đồng chí Trần Mạnh Long, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Kỳ họp sẽ nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh...

Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên thảo luận tại hội trường; xem xét, quyết nghị 25 tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026; bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; quy định quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển...

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Trên cơ sở dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 rút ngắn từ 2,5 ngày xuống còn 1,5 ngày so với các kỳ họp trước. Kỳ họp không tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dù thời gian tổ chức kỳ họp được rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm các nội dung theo quy định.

Các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp là những nội dung quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và tính hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và diễn ra thành công.

Tại phiên họp, các ban HĐND tỉnh đã báo cáo công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh đối với kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Tố Phương