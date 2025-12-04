Kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Dự án 8, năm 2025

Sáng 04/12, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án 8 về bình đẳng giới và chăm lo phụ nữ, trẻ em năm 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc tôn giáo, xã Thanh Quân.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh điều hành thảo luận tại hội nghị.

Dự án 8 hiện được triển khai tại 62 xã trên địa bàn tỉnh; Từ phân bổ kinh phí của tỉnh, các cấp Hội LHPN chủ động tham mưu bố trí kinh phí, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả 4 nội dung dự án. Năm 2025, tổng kinh phí được giao cho các cấp Hội để thực hiện dự án là: 19, 451 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 5,8 tỷ đồng, cấp xã hơn 13, 6 tỷ đồng.

4 nội dung hoạt động của Dự án 8 được các cấp Hội triển khai đã bám sát yêu cầu định hướng của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội và các bộ, ban, ngành liên quan, kế hoạch, hướng dẫn vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

3 mô hình trụ cột của dự án như: Tổ truyền thông tại cộng đồng; câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; Địa chỉ tin cậy được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Với những kết quả đạt Dự án 8 đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức, xóa bỏ dần các định kiến, khuôn mẫu giới, nâng cao quyền năng kinh tế, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi giám sát, đoàn công tác đã nghe các tham luận đánh giá tồn tại, hạn chế và kiến nghị điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 theo Quyết định 1719 và Quyết định 920 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giao Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì để phù hợp với bộ máy mới; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai dự án trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thay mặt đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN tỉnh và các cấp hội trong việc triển khai thực hiện dự án 8, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để có những đề xuất lên cấp trên điều chỉnh phù hợp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án.

Lê Hà