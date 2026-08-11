Kiểm soát thị trường để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch

Hoạt động thương mại ngày càng sôi động đang đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Trước những diễn biến phức tạp của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã tăng cường nắm địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Cỏ Mềm HomeLab, đường Cao Thắng, phường Hạc Thành.

Là đơn vị phụ trách Hạc Thành - phường trung tâm của tỉnh - nơi tập trung nhiều tuyến phố thương mại, trung tâm mua sắm và hộ kinh doanh, Đội QLTT số 1 luôn xác định công tác nắm chắc địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Từ việc thường xuyên rà soát hoạt động kinh doanh, theo dõi diễn biến thị trường đến tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, đơn vị kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định. Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, đội còn tập trung vào các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng... góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm ngay từ khâu lưu thông.

Trong 7 tháng năm 2026, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra 144 vụ, xử lý 134 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách trên 1,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 867 triệu đồng. Những con số này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chân chính.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết: “Hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, từ cửa hàng truyền thống đến các nền tảng thương mại điện tử. Vì vậy, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, ghi nhãn mác, quyền sở hữu trí tuệ... Qua đó, nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh, hạn chế vi phạm ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý khi sai phạm đã xảy ra”.

Tại cửa hàng Cỏ Mềm HomeLab trên đường Cao Thắng (phường Hạc Thành), các mỹ phẩm thiên nhiên đều có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và tem nhãn theo quy định. Theo chị Nguyễn Minh Vân, quản lý cửa hàng: “Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vì vậy cửa hàng luôn nhập hàng từ hệ thống phân phối chính thức, bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Việc lực lượng QLTT thường xuyên kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng đã góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng, giúp các cơ sở kinh doanh chân chính phát triển và người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm”.

Cùng chung quan điểm, hộ kinh doanh giày dép Phương Thủy trên đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) cũng luôn đặt tiêu chí minh bạch về nguồn gốc hàng hóa lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm trước khi đưa lên kệ đều được lựa chọn từ các nhà cung cấp có uy tín, bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Theo chủ hộ kinh doanh, khi thị trường được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng hàng giả, hàng nhái giảm bớt, các cơ sở làm ăn nghiêm túc sẽ có điều kiện cạnh tranh bằng chất lượng và dịch vụ thay vì phải chịu áp lực từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc có giá bán rẻ. Điều đó không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo động lực để các hộ kinh doanh yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp, Đội QLTT số 1 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều hình thức, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về kinh doanh hàng hóa. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, đơn vị tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh trên môi trường số, kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch là trách nhiệm của cả cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng. Khi lực lượng QLTT phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và người tiêu dùng nói không với hàng giả, thị trường sẽ ngày càng công bằng, lành mạnh, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Chi Phạm