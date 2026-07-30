Giá laptop tăng vọt trước mùa tựu trường

Năm học mới sắp bắt đầu, nhu cầu mua máy tính xách tay (laptop) cho học sinh, sinh viên đang ngày càng tăng cao. Tại thị trường Thanh Hóa, thời điểm này các cửa hàng, siêu thị đã bày bán nhiều dòng laptop phục vụ nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, giá thành năm nay tăng vọt so với mọi năm.

Khách hàng đến lựa chọn mua laptop tại Công ty máy tính G8, phường Hạc Thành.

Ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh trong tỉnh, thị trường laptop đã bắt đầu vào mùa sôi động nhất trong năm. Trung bình mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến tìm hiểu, mua sắm thiết bị phục vụ học tập cho con em mình.

Đi chọn laptop cho con lên lớp 12, ông Lê Văn Quang ở phường Đông Tiến cân nhắc cả về chất lượng lẫn giá cả. Bởi lẽ như năm học trước chỉ cần khoảng 10 - 15 triệu đồng đã có thể mua được 1 chiếc laptop hãng Dell, phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh. Tuy nhiên năm nay, dòng máy này đã tăng thêm 5-7 triệu đồng/máy. Dù giá cao, nhưng ông Quang cho biết gia đình vẫn cố gắng mua cho con học tập vì cần thiết.

Tại Công ty máy tính G8 (phường Hạc Thành) - một trong những đơn vị kinh doanh laptop lâu năm, từ giữa tháng 7, khách hàng đến mua sắm tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước. Trước thềm năm học mới, công ty đưa ra thị trường các dòng laptop phổ thông cho học sinh, sinh viên như: Dell, Hp, Acer...

Đại diện công ty cho biết: “Mặc dù giá laptop năm nay tăng cao nhưng cửa hàng cũng cố gắng bán ra mức giá tốt nhất để hỗ trợ cho khách hàng. Đồng thời, có các chương trình ưu đãi, chế độ bảo hành, sửa chữa máy tính miễn phí cho các tân học sinh, sinh viên nhằm giảm bớt một phần chi phí cho phụ huynh”.

Nhân viên Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim tư vấn các dòng laotop cho học sinh.

Ghi nhận thị trường Thanh Hóa, năm học này các dòng laptop khá đa dạng về mẫu mã, nguồn cung đầy đủ. Tuy vậy, giá thành nhiều hãng máy đều tăng cao từ 20 - 40%, dao động từ 10 - 40 triệu đồng/máy. Trong đó, các dòng máy tầm trung của hãng như Lenovo, Asus, Acer... có giá từ 10 - 16 triệu đồng/máy. Máy tính hãng Dell, Hp có giá từ 14 - 24 triệu đồng/máy. Dòng máy cao cấp của Apple giá từ hơn 20 triệu đến 40 triệu đồng/máy...

Mặc dù giá laptop tăng vọt, thiết lập đỉnh mới, việc mua sắm máy tính xách tay cho mùa tựu trường vẫn duy trì ở mức cao nhờ làn sóng công nghệ mới và tính thiết yếu của sản phẩm.

Theo các đơn vị kinh doanh, nguyên nhân chính khiến giá laptop tăng vọt là do áp lực lớn về linh kiện. Theo các báo cáo từ các hãng nghiên cứu thị trường lớn, trong nửa đầu năm 2026 thị trường công nghệ toàn cầu đang trải qua đợt biến động giá dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bùng nổ của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu. Các tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn đã đồng loạt dịch chuyển phần lớn năng lực sản xuất chip nhớ để ưu tiên phục vụ cho hệ thống máy chủ AI, khiến nguồn cung dành cho phân khúc thiết bị cá nhân bị thu hẹp đáng kể.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá DRAM đã tăng tới 171%, bộ nhớ flash NAND - thành phần cốt lõi của ổ cứng SSD ghi nhận mức tăng kỷ lục 246%; giá bán chip tăng từ 15% trở lên...

Phụ huynh kiểm tra laptop trước khi mua cho con.

Chi phí linh kiện đầu vào tăng phi mã đã đẩy giá bán lẻ laptop trên thị trường tăng khoảng 30% đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tập trung phần lớn lớn vào phân khúc máy phổ thông dưới 15 triệu đồng dành cho học sinh, sinh viên.

Trước tình trạng giá cả leo thang, phần lớn phụ huynh đang lựa chọn cho con em mình các dòng máy có cấu hình cơ bản vừa đủ, tập trung vào tính năng tối thiểu để phục vụ việc học tập hằng ngày. Để đồng hành cùng năm học mới, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh laptop đang triển khai các chính sách hỗ trợ như: tặng 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng/máy cho tân sinh viên, hỗ trợ mua trả góp lãi suất 0%... Phụ huynh cũng nên chọn mua laptop ở các cơ sở uy tín, có chế độ bảo hành đầy đủ nhằm đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt cho con em mình.

Hương Hạnh