Nguồn vốn thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp xanh bền vững

Chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh khoa học - công nghệ và cơ chế, chính sách hỗ trợ, nguồn vốn tín dụng đóng vai trò là “đòn bẩy” quan trọng, giúp người dân, HTX và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hiện đại và bền vững.

Nguồn vốn tín dụng của Agribank giúp nhiều hộ dân phường Tĩnh Gia xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, bên cạnh cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng đã và đang trở thành động lực quan trọng, giúp người dân, HTX và doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất. Trong đó, nguồn vốn của các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Hơn 10 năm trước, khi bắt đầu xây dựng mô hình, trở ngại lớn nhất của gia đình anh Lê Minh Tuân là thiếu vốn đầu tư. Từ khoản vay ban đầu vài trăm triệu đồng tại Agribank Lam Sơn, đến nay dư nợ của gia đình đã đạt 3,5 tỷ đồng, tạo điều kiện đầu tư đồng bộ nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động, vùng dưa đạt tiêu chuẩn VietGAP và khu chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Từ mô hình sản xuất của gia đình anh Lê Minh Tuân, có thể thấy khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư quy mô, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng. Đây cũng là xu hướng đang được các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đồng hành thúc đẩy.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: “Những năm gần đây, nhu cầu đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng tăng. Đây cũng là lĩnh vực Agribank ưu tiên bố trí nguồn vốn nhằm góp phần thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững. Cùng với cung ứng vốn, ngân hàng chú trọng đồng hành, hỗ trợ người dân, HTX, doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm”.

Thực hiện định hướng phát triển tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, những năm qua các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, các dự án thuộc lĩnh vực xanh và các chủ thể có sản phẩm OCOP. Đến đầu tháng 7/2026, tổng dư nợ của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đạt gần 80.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 95% tổng dư nợ. Những con số này cho thấy tín dụng nông nghiệp tiếp tục là dòng vốn chủ lực, tạo điều kiện để người dân, HTX và doanh nghiệp đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Nhờ đó, nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi giảm phát thải, chuỗi sản xuất nông sản an toàn và các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hình thành, mở rộng. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư trung và dài hạn ngày càng lớn, sự đồng hành của các ngân hàng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị nông sản chủ lực và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đối với nông nghiệp, nguồn vốn không chỉ là “đầu vào” của sản xuất mà còn là động lực của đổi mới. Khi được đầu tư đúng hướng, đồng hành với khoa học - công nghệ và liên kết chuỗi, tín dụng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương