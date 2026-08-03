Kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp từ khâu kinh doanh

Với hơn 2.400 cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm năng suất cây trồng, chất lượng nông sản và quyền lợi của người sản xuất. Vì vậy, thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường Thanh Hóa đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường vật tư nông nghiệp, từng bước ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa.

Là đơn vị phân phối vật tư nông nghiệp nhiều năm trên địa bàn xã Thiệu Hóa, mỗi năm Công ty TNHH Nông nghiệp Quốc tế Liên Minh cung ứng ra thị trường khoảng 200 tấn phân bón NPK và hơn 3 tấn thuốc bảo vệ thực vật của trên 20 doanh nghiệp sản xuất. Theo ông Hoàng Văn Thuật, giám đốc công ty, việc cơ quan chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng sản phẩm đã góp phần sàng lọc các sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị kinh doanh uy tín khẳng định chất lượng sản phẩm, đồng thời giúp nông dân yên tâm lựa chọn vật tư phục vụ sản xuất.

Không chỉ các cơ sở kinh doanh, người sản xuất cũng hưởng lợi từ việc thị trường vật tư nông nghiệp được quản lý chặt chẽ. Các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên thị trường ngày càng bảo đảm hơn về nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, chất lượng và hạn sử dụng, giúp người dân có thêm niềm tin khi lựa chọn vật tư phục vụ sản xuất, hạn chế nguy cơ sử dụng phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Chị Trịnh Thị Sang, thôn Tu Mục, xã Quý Lộc, cho biết: Hiện nay, tại các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, các sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đa dạng, có đầy đủ tem nhãn, thông tin nhà sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng. Nhờ đó, chị cũng như bà con nông dân trên địa bàn yên tâm hơn khi lựa chọn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Thanh Hóa hiện có hơn 1.700 cơ sở kinh doanh phân bón và trên 700 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã kiểm tra hơn 127 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; đồng thời lấy gần 30 mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phân tích, đánh giá chất lượng. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa, nhãn mác, quy cách bao bì, hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 48 triệu đồng: trong đó vi phạm về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng, buộc tái chế 130kg thuốc bảo vệ thực vật; vi phạm về buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng và buộc thay đổi mục đích sử dụng 15 tấn phân bón.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Năm 2026, nhiều quy định mới về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp được ban hành, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải kịp thời cập nhật và thực hiện đúng quy định. Vì vậy, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thực hiện đúng các quy định hiện hành”.

Bài và ảnh: Thanh Tâm