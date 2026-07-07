Kích cầu tiêu dùng từ Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia

Hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở bán lẻ trên địa bàn Thanh Hóa đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá, ưu đãi hấp dẫn. Qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tạo động lực tăng trưởng thương mại trong bối cảnh sức mua đang từng bước phục hồi.

Hoạt động mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa sôi động nhờ các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng.

Những ngày cuối tuần, tại siêu thị GO! Thanh Hóa, lượng khách đến mua sắm tăng đáng kể so với ngày thường. Hàng nghìn mặt hàng thuộc các nhóm thực phẩm, đồ gia dụng, thời trang, hóa mỹ phẩm và điện máy được giảm giá từ 10% đến 50%, nhiều sản phẩm áp dụng chương trình “mua một tặng một”, tặng phiếu mua hàng hoặc tích điểm đổi quà. Bên cạnh đó, siêu thị còn phối hợp với nhiều nhà cung cấp tổ chức các gian hàng dùng thử sản phẩm, giới thiệu hàng Việt chất lượng cao, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm mới với mức giá ưu đãi.

Bà Ngô Thị Bích Hằng, Quản lý phụ trách mảng hàng hóa tại siêu thị GO! Thanh Hóa cho biết, việc tham gia Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia không chỉ nhằm gia tăng doanh số bán hàng mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tri ân khách hàng, mở rộng tệp người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước. Trong thời gian diễn ra chương trình, doanh thu của nhiều ngành hàng thiết yếu tăng khá, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng và sản phẩm phục vụ mùa hè.

Không chỉ các trung tâm thương mại lớn, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, cửa hàng điện máy, siêu thị và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hình thức khuyến mại đa dạng. Tại Co.opmart Thanh Hóa, hàng trăm mặt hàng thiết yếu được giảm giá sâu, kết hợp các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, mua theo nhóm và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, tăng lượng dự trữ đối với các nhóm hàng thiết yếu, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại với mức giảm giá từ 10 - 50%, kết hợp ưu đãi cho khách hàng thành viên và thanh toán không dùng tiền mặt. Theo ông Dũng, các chương trình kích cầu không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý mà còn góp phần gia tăng lượng khách đến mua sắm, thúc đẩy doanh thu và tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại.

Hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp điện máy như siêu thị Điện máy XANH, trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim, siêu thị Media Mart hay điện máy HC Thanh Hóa... cũng đồng loạt áp dụng chính sách trả góp lãi suất thấp, giảm giá trực tiếp hoặc tặng quà khi mua sản phẩm.

Theo nhiều doanh nghiệp, thay vì chỉ cạnh tranh bằng mức giảm giá, các đơn vị hiện chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc đa dạng hóa hình thức khuyến mại, kết hợp bán hàng trực tiếp với thương mại điện tử, livestream giới thiệu sản phẩm, thanh toán số và giao hàng tận nơi.

Đối với người tiêu dùng, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia là dịp để tiếp cận nhiều sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý. Là khách hàng quen thuộc của siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Hương, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Gia đình tôi thường lựa chọn mua sắm vào các dịp khuyến mại lớn vì giá cả giảm khá nhiều, trong khi chất lượng hàng hóa vẫn được bảo đảm. Ngoài tiết kiệm chi phí, chúng tôi còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi như tích điểm, tặng quà hay miễn phí giao hàng”.

Thực tế cho thấy, sức mua trên địa bàn Thanh Hóa đang phục hồi tích cực. Tháng 6/2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 17.193 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 100.406 tỷ đồng, tăng 16,6%. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các giải pháp kích cầu, mở rộng hệ thống phân phối cũng như sự chủ động của doanh nghiệp trong đa dạng hóa hoạt động khuyến mại, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những năm gần đây, Thanh Hóa cũng đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, tổ chức hội chợ, kết nối cung - cầu và phát triển hệ thống phân phối, thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Ông Nguyễn Vũ Thắng, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết, hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia, sở đã tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến mại đúng quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng phương thức bán hàng, kết hợp khuyến mại trực tiếp với khuyến mại trên nền tảng số. Sở cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình khuyến mại, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tình trạng khuyến mại không đúng quy định, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc lợi dụng khuyến mại để trục lợi.

Tuy nhiên, để kích cầu phát huy hiệu quả bền vững, bên cạnh các chương trình giảm giá, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện dịch vụ, ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng nhằm gia tăng sức mua, giữ chân khách hàng lâu dài.

Bài và ảnh: Chi Phạm