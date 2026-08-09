Đẩy mạnh kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm với 690 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Mặc dù có sự đa dạng trong hệ sinh thái sản phẩm, nguồn sản vật từ vùng đồng bằng, ven biển cho đến khu vực miền núi, song sự phát triển của hệ sinh thái sản phẩm OCOP xứ Thanh vẫn chưa như kỳ vọng.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Sản phẩm bột rau má nguyên chất của HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long được đánh giá là một trong những sản phẩm OCOP có lượng tiêu thụ mạnh, nhất là trong dịp hè. Để có mức tiêu thụ hàng chục nghìn hộp sản phẩm mỗi tháng, chủ thể sản xuất đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ. Ông Lê Viết Ngọc, Giám đốc HTX, cho biết: “Bên cạnh việc phát triển vùng nguyên liệu chuẩn VietGAP, chúng tôi còn đầu tư máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP, ISO 2000. Đồng thời, tham gia nhiều hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm do tỉnh tổ chức và kết nối. Ngoài ra, việc livestream bán hàng và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số được đội ngũ nhân lực của HTX triển khai hằng ngày. Nhờ đó, tệp khách hàng của chúng tôi ngày càng nhiều hơn”.

HTX đã đưa ra thị trường các sản phẩm như: bột rau má nguyên chất, bột rau má hạt sen, bột rau má đậu xanh, ngũ vị rau má... Trong đó sản phẩm bột rau má nguyên chất đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và hướng tới đăng ký OCOP 4 sao cho sản phẩm bột rau má đậu xanh và bột rau má hạt sen. Các sản phẩm được tiêu thụ tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua các tuần hàng, hội chợ triển lãm và diễn đàn kết nối cung - cầu cấp khu vực, nhiều sản phẩm OCOP Thanh Hóa đã nhanh chóng tiếp cận với các hệ thống phân phối lớn như WinMart, Co.opmart, Go! và các chuỗi siêu thị tiện lợi tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nhiều điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP chuyên biệt cũng được xây dựng tại các khu du lịch trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông..., gắn kết phát triển OCOP với hoạt động du lịch sinh thái và trải nghiệm.

Được xem là phương pháp quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hữu hiệu nhất, việc đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, như: shopee, tiki, postmart, voso... đã và đang được các chủ thể OCOP tại Thanh Hóa chủ động thực hiện. Cùng với đó, các chiến dịch bán hàng qua hình thức livestream trên nền tảng mạng xã hội (tiktok, facebook) với sự tham gia của các nghệ nhân, nông dân và người sáng tạo nội dung đã mang lại hiệu quả vượt trội. Phương thức này không chỉ giúp gia tăng doanh số trực tiếp mà còn truyền tải nguyên vẹn câu chuyện văn hóa, quy trình sản xuất sạch đằng sau mỗi sản phẩm tới hàng triệu người tiêu dùng.

Chị Phạm Thị Hậu, chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao trà xạ đen, cà gai leo của xã Cẩm Thạch là một trong những streamer nổi tiếng trên tiktok, chia sẻ: “Với xu hướng tiêu dùng hiện nay, nếu chỉ bán hàng truyền thống hiệu quả sẽ rất hạn chế. Việc quảng bá, livestream sẽ tạo ra sức tác động lớn, không giới hạn về không gian, địa lý, tối ưu hóa chi phí ở các khâu trung gian. Cùng với đó, người tiêu dùng cũng có thể sử dụng công nghệ để kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm thông qua mã QR, mã chứng nhận chất lượng của sản phẩm nên sẽ tin dùng, lựa chọn nhiều hơn”.

HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm từ bột rau má cho khách hàng.

Để tạo thêm cơ hội cho các chủ thể OCOP đẩy mạnh kết nối thị trường, tăng sức tiêu thụ cho sản phẩm, những tháng đầu năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc cập nhật tích hợp dữ liệu hơn 404 sản phẩm OCOP lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa, từng bước xây dựng bản đồ số OCOP xứ Thanh. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Goldsun Media xây dựng và đăng tải các video clip giới thiệu 51 sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn ở các khu vực công cộng, trung tâm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân xây dựng gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại sân bay Thọ Xuân, góp phần quảng bá mạnh mẽ, tăng độ nhận diện thương hiệu tinh hoa OCOP xứ Thanh tới người tiêu dùng, du khách trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế.

Sự chủ động, sáng tạo trong việc kết nối thị trường của các chủ thể OCOP và sự hỗ trợ tích cực từ các sở, ban, ngành trong tỉnh không chỉ là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh mà còn giúp hệ sinh thái sản phẩm OCOP xứ Thanh nâng cao sức cạnh tranh, giá trị kinh tế và khẳng định vị thế trên bản đồ đặc sản Việt Nam.

Bài và ảnh: Lê Hòa