Tập huấn kỹ năng nhận diện hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 17/7, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O tổ chức tập huấn cho các lực lượng thực thi về cách nhận diện hàng hóa giả mạo, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu do S&O đại diện.

Cán bộ, công chức Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cùng đại diện các ngành, lực lượng chức năng dự tập huấn.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O đã giới thiệu những đặc điểm nhận diện, dấu hiệu phân biệt giữa hàng chính hãng và hàng giả đối với nhiều thương hiệu quốc tế như Luxottica, Asics, New Balance, Coty, Longchamp...

Thông qua hình ảnh trực quan, mẫu sản phẩm thực tế và các tình huống giả định, đại biểu được hướng dẫn cách kiểm tra các chi tiết về tem, nhãn, bao bì, chất liệu, mã nhận diện cũng như những đặc điểm kỹ thuật thường bị các đối tượng làm giả lợi dụng.

Chuyên gia của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, giả.

Hội thảo dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều ý kiến tập trung làm rõ quy trình phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nhãn hiệu; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thu thập chứng cứ, phối hợp với chủ sở hữu bản quyền và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường trực tiếp quan sát, đối chiếu sản phẩm chính hãng để nâng cao kỹ năng nhận diện hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, trong 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 229 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh chưa diễn biến phức tạp, song các hành vi vi phạm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong bối cảnh đó, việc thường xuyên tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyên sâu về nhận diện hàng thật - hàng giả được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi. Đây cũng là cơ sở để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, chủ sở hữu nhãn hiệu trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Chi Phạm