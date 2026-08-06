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Xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, E10RON95-III xuống còn 22.324 đồng/lít

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Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (6/8).

Xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, E10RON95-III xuống còn 22.324 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (6/8).

Xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, E10RON95-III xuống còn 22.324 đồng/lít

Ảnh minh hoạ. Nguồn: TTXVN

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 21.728 đồng/lít (giảm 660 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); xăng E10RON95-III không cao hơn 22.324 đồng/lít (giảm 535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.544 đồng/lít (giảm 80 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.391 đồng/kg (giảm 87 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học 200 đồng/lít; dầu diesel 0 đồng/lít; dầu mazut 0 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30/7, xăng E5RON92 tăng 1.000 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.424 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 916 đồng/kg./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Bộ công thương #Giá bán lẻ xăng dầu #Quỹ bình ổn giá xăng dầu #Điều hành #Kinh doanh xăng dầu #Cơ quan quản lý #Thủ tướng chính phủ #Thị trường #thương nhân #Doanh nghiệp

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