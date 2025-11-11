Khủng hoảng hàng không, tổng thống Mỹ ra “ tối hậu thư” với kiểm soát viên không lưu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tất cả kiểm soát viên không lưu ngay lập tức quay lại làm việc, đồng thời đe dọa sẽ trừ lương nặng những người vắng mặt. Lệnh này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu nhân sự tại các sân bay lớn của Mỹ khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Các chuyến bay tiếp tục bị hoãn và hủy khi tình trạng chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa tiếp diễn . Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi hệ thống hàng không Mỹ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Nhiều kiểm soát viên vắng mặt vì phải làm thêm công việc khác để có thu nhập, hoặc không đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc con cái, trong khi vẫn phải làm việc không lương. Hiệp hội hàng không cho biết khoảng 1,2 triệu hành khách đã bị ảnh hưởng trong hai ngày cuối tuần, với các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do thiếu kiểm soát viên không lưu.

Trên mạng xã hội, ông Trump đe dọa cắt giảm mạnh lương của những người không trở lại làm việc, đồng thời hứa thưởng 10.000 USD cho những kiểm soát viên vẫn duy trì công việc suốt 41 ngày đóng cửa. Ông cũng tuyên bố “sẵn sàng chấp nhận đơn từ chức của những người còn lại.”

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 10/11 thông báo sẽ tiếp tục hạn chế các chuyến bay thương mại đến và đi từ một số sân bay bận rộn nhất của nước này. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, tính đến sáng 10/11, trong tổng số hơn 25.000 chuyến bay theo lịch, đã có hơn 1.400 chuyến bị hủy. Số lượng chuyến bay bị hủy theo lịch dự kiến sẽ tăng lên 6% vào ngày 11/11, tăng so với mức 4% ban đầu từ ngày 7/11.

FAA đã áp dụng biện pháp hạn chế bay hoặc tạm ngừng cất cánh tại 8 sân bay lớn, bao gồm Houston, New York, Newark, Chicago, Phoenix và Las Vegas, đồng thời giảm tốc độ bay tại Florida. Trước tình trạng này, các hãng hàng không kêu gọi Thượng viện và Hạ viện nhanh chóng thông qua dự luật mở cửa chính phủ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters