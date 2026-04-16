Không hoán đổi ngày nghỉ, doanh nghiệp tổ chức nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 thế nào?

Bộ Nội vụ nhấn mạnh lịch nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 năm 2026 được thực hiện theo đúng quy định.

Doanh nghiệp khi sắp xếp ngày nghỉ lễ cho người lao động đảm bảo đúng quy định pháp luật

Vừa qua, làm rõ các thông tin liên quan việc hoán đổi ngày nghỉ để có kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 liên tục kéo dài, Bộ Nội vụ nhấn mạnh lịch nghỉ được áp dụng đúng theo quy định của Bộ luật Lao động và không có chủ trương điều chỉnh hay hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Lao động, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch) còn dịp 30/4, 1/5, người lao động được nghỉ 2 ngày. Năm nay, ngày 10/3 âm lịch rơi vào chủ nhật (26/4), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, 27/4. Với người không đi làm thứ bảy thì kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài liên tục 3 ngày, từ 25/4 đến hết 27/4.

Tiếp đó, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Đối với người lao động không đi làm vào thứ bảy, kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5, khi tính cả hai ngày cuối tuần.

Từ quy định trên, nhiều các doanh nghiệp đã thông báo lịch nghỉ lễ cho người lao động.

Trong đó, đa số thực hiện sắp xếp cho người lao động nghỉ lễ đúng theo quy định. Đó là nghỉ bù lễ Giỗ Tổ vào ngày 27/4 và nghỉ tiếp vào ngày 30/4 và 1/5. Những ngày còn lại trong tuần, người lao động làm việc bình thường.

Đáng chú ý là một số doanh nghiệp dù áp dụng thời gian làm việc 48 giờ/tuần nhưng đã chủ động sắp cho người lao động nghỉ lễ Giỗ tổ ngày kéo dài 3 ngày, còn kỳ nghỉ 30/4, 1/5 sẽ kéo dài 4 ngày liên tục để có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình.

Với các ngày nghỉ thêm, doanh nghiệp cho người lao động nghỉ thêm có lương hoặc thỏa thuận với người lao động tính vào ngày phép năm hoặc nghỉ không lương.

Như tại Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Bình Lợi Trung), hơn 700 người lao động đang rất háo hức khi doanh nghiệp công bố lịch nghỉ lễ gồm 3 ngày nghỉ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4, 1/5.

Đặc biệt, có những doanh nghiệp đã sớm xây dựng kế hoạch sản xuất trong năm 2026, quyết định nối liền hai kỳ nghỉ để người lao động được nghỉ 9 ngày liên tục.

Tiêu biểu như Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam ( phường Bình Dương) đã thông báo cho hơn 1.000 công nhân - lao động được nghỉ từ 25/4 đến 3/5. Lịch nghỉ lễ được công ty xây dựng từ tháng 10/2025. Đây là cơ hội hiếm hoi để người lao động ngoại tỉnh trở về quê hoặc dành thời gian cho bản thân và gia đình.

