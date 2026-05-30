Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/5, tại xã Quảng Ngọc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Hội Truyền thống Trường Sơn, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Chữ thập đỏ” cho bà Lê Thị Duyên - hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà Lê Thị Duyên.

Bà Lê Thị Duyên (sinh năm 1940), ở thôn Kim Lâm Đồng hiện sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Nhằm giúp bà Duyên có nơi ở ổn định, an toàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Tại lễ khởi công, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ đợt 1 số tiền 40 triệu đồng cho bà Duyên. Số tiền còn lại sẽ được bàn giao khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ phát biểu tại lễ khởi công.

Ngôi nhà mới được xây dựng trên nền nhà cũ với diện tích khoảng 50m2. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 150 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, gia đình bà Duyên vay mượn và nhận sự giúp đỡ từ gia đình, người thân để hoàn thiện công trình.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ và người dân hỗ trợ bà Duyên tháo dỡ nhà cũ.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026, góp phần chăm lo đời sống cho hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống, vươn lên trong cuộc sống.

