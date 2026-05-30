Sẵn sàng tâm thế bước vào mùa thi

Mùa thi năm 2026 đã cận kề. Đây là năm đầu tiên các kỳ thi cuối cấp được thực hiện trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là mùa thi có số lượng thí sinh dự thi đông, đặt ra yêu cầu cao về công tác ôn thi và tổ chức thi để học sinh vững vàng kiến thức, sẵn sàng tâm thế vượt “vũ môn”.

Cô trò Trường THPT Hoàng Lê Kha trong giờ ôn thi môn Tiếng Anh.

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, xã Nga Sơn có 252 học sinh khối 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường đang tập trung cho học sinh ôn tập, luyện đề và tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi nhằm giúp các em ổn định tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi.

Th.s. Nguyễn Văn Mạnh, Phó hiệu trưởng, chia sẻ: “Với đặc trưng trường nghề, học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề nên “đầu vào” tương đối thấp. Để công tác ôn thi cho học sinh đạt hiệu quả, nhà trường đã tổ chức nhiều lớp phụ đạo miễn phí ngoài giờ học chính khóa. Đối với học sinh yếu kém, sẽ được giáo viên trực tiếp kèm cặp, hỗ trợ sát sao; nhóm học sinh trung bình sẽ được rèn luyện kiến thức, kỹ năng làm bài thi và nhóm học sinh khá sẽ được tăng cường ôn tập theo tổ hợp môn các em đăng ký để xét tuyển đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, hoạt động luyện đề cũng được tăng cường nhằm giúp học sinh làm quen với áp lực thời gian và các dạng câu hỏi mới, làm quen với cách thức tổ chức thi theo đúng quy định”.

Năm 2026 kỳ thi tốt nghiệp THPT có những đổi mới về cấu trúc đề thi theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Bên cạnh các dạng bài truyền thống như trắc nghiệm, tự luận, đề thi sẽ xuất hiện thêm các dạng thức mới như đúng/sai, trả lời ngắn, yêu cầu học sinh tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, tư duy phân tích và xử lý tình huống thực tế. Điều đó đòi hỏi các nhà trường, giáo viên trực tiếp ôn thi phải chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương pháp ôn tập phù hợp.

Những ngày cuối tháng 5, không khí ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Lê Kha, xã Hà Trung trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Các thầy cô miệt mài củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và động viên tinh thần học sinh trước kỳ thi quan trọng nhất tuổi học trò.

Cô giáo Phạm Thị Hải Yến, giáo viên môn tiếng Anh, chia sẻ: “Toàn trường có 98/367 học sinh khối 12 đăng ký dự thi môn Tiếng Anh. Trong giai đoạn nước rút, cô trò đang tập trung tăng tốc ôn tập, bám sát cấu trúc đề thi minh họa để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, quyết tâm nâng cao điểm trung bình môn thi. Cùng với việc tạo nền tảng kiến thức vững, hướng dẫn học sinh kỹ năng, tư duy logic và khả năng vận dụng linh hoạt, tôi còn giao đề vừa tầm với từng đối tượng học sinh. Ngoài ra, tôi cũng tạo những nhóm zalo, có nhóm thì hướng dẫn, giải đáp bài cho học sinh toàn khối, nhóm thì cho học sinh luyện đề, sau đó hướng dẫn, chấm chữa bài chi tiết cho học sinh”.

Em Mai Minh Thu, lớp 12B5, cho biết: “Em đăng ký nguyện vọng 1 là Đại học Kinh tế Quốc dân, ngoài việc ôn thi theo hướng dẫn của thầy cô, tự học tại nhà, em cũng lên mạng tìm hiểu về các điều kiện dự thi của trường mình mong muốn, xin thầy cô tư vấn thêm... Việc luyện đề thường xuyên giúp em làm quen với áp lực thời gian và các dạng câu hỏi mới, từ đó giúp em củng cố kỹ năng làm bài và tự tin hơn với các môn thi tự chọn”.

Đối với học sinh THCS, trước áp lực cạnh tranh rất lớn của kỳ thi vào lớp 10 công lập, bên cạnh công tác tổ chức ôn thi cho học sinh, các nhà trường cũng động viên, khuyến khích học sinh giữ sức khỏe, cân đối thời gian ôn tập để giải tỏa áp lực tâm lý.

Thầy giáo Nguyễn Thọ Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Bình, xã Thọ Bình, cho biết: “Trường có 86 học sinh khối 9 đăng ký dự thi vào 10. Thời điểm này là cao điểm ôn thi, nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên rà soát lại toàn bộ chương trình ôn tập, có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Các thầy cô giáo đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ôn tập cho học sinh. Các em học sinh cũng tích cực ôn tập, luyện đề, chuẩn bị tâm lý vững vàng, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của các em”.

Trước sức “nóng” của các kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nơi đặt điểm thi chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thông tin báo cáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện... đặc biệt là phương án hỗ trợ thí sinh và xử lý các tình huống thiên tai... Với sự chuẩn bị đồng bộ, chu đáo sẽ là tiền đề để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bài và ảnh: Linh Hương