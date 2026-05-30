Những “cây cao bóng cả” nơi phố biển

Không chỉ là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, người cao tuổi (NCT) ở phường Sầm Sơn còn luôn gương mẫu, trách nhiệm trong đời sống cộng đồng. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, các cụ đã trở thành “cây cao bóng cả” ở khu dân cư, góp phần giữ gìn nếp sống văn hóa, vun đắp tình làng nghĩa xóm và lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Mô hình trồng cây cảnh của gia đình ông Lê Đình Dũng ở tổ dân phố Hưng Thông, phường Sầm Sơn mang hiệu quả kinh tế cao.

Nhiệt tình, năng động, thân thiện là cảm nhận đầu tiên của tôi khi được gặp và trò chuyện cùng ông Lê Đình Dũng ở tổ dân phố Hưng Thông. Khi nhắc đến ông, mọi người dân trong khu phố đều dành nhiều lời khen, bởi đó là một gia đình luôn hạnh phúc, các con có cuộc sống ổn định, các cháu chăm ngoan, học giỏi.

Theo ông Dũng, nền nếp gia đình là “gốc rễ” để mỗi gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, ông bà, cha mẹ phải luôn là những tấm gương sáng “nói đi đôi với làm”, đồng thời có lối sống hòa thuận, gắn bó, chan hòa cùng với mọi người xung quanh. Bên cạnh việc dạy dỗ con học tốt, cha mẹ cũng cần giáo dục con biết kính trên, nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Bởi, khi gia đình hòa thuận, đầm ấm thì mọi người có thêm sự gắn bó, biết sẻ chia với nhau từng niềm vui, nỗi buồn, động viên nhau cùng cố gắng.

Không chỉ gìn giữ nếp nhà, ông Dũng còn tích cực phát triển kinh tế. Sau nhiều năm gắn bó với nghề trồng cây xanh, từ số vốn tích lũy cùng vay mượn người thân, năm 2020 ông đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả. Với sự cần cù, chịu khó, ông luôn chủ động tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, nhờ đó kinh tế của gia đình ngày càng phát triển. Trên diện tích gần 2.500m2, gia đình ông trồng nhiều loại cây cảnh, cây ăn quả và cung ứng cây cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, gia đình ông còn kinh doanh các loại vật tư phục vụ trồng cây. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 200 triệu đồng. Mô hình kinh tế của gia đình ông không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động tại địa phương với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Dũng là một trong rất nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế trên địa bàn phường. Ông Phạm Gia Ất, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Sầm Sơn, cho biết: "Toàn phường hiện có 10.120 NCT, chiếm khoảng 10,32% dân số. Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội NCT cấp trên, Hội NCT phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung phong trào “Tuổi cao - gương sáng” trên từng lĩnh vực sát với tình hình thực tế tại địa phương. Do đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn toàn phường".

Nổi bật, nhiều hội viên NCT đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng" làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn phường có gần 3.000 NCT, chiếm 30% số NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 129 hội viên NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Việc phát triển kinh tế của NCT không chỉ tăng thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong Nhân dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, NCT phường Sầm Sơn còn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào tại địa phương. Nhiều hội viên NCT tham gia công tác đảng, đảm nhận các chức danh trong ban công tác mặt trận phố, các đoàn thể ở phường. Bằng sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân, NCT ở phường Sầm Sơn đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ở khu dân cư, NCT còn có vai trò quan trọng trong việc gắn kết tình làng nghĩa xóm, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, Hội NCT phường luôn quan tâm và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ. Hiện nay, toàn xã có 23 CLB liên thế hệ với tổng nguồn vốn quản lý gần 2 tỷ đồng. Thông qua hoạt động của CLB, nhiều hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện và ngày càng nâng cao đời sống.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Hội NCT phường còn chú trọng đẩy mạnh các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đến nay, toàn phường có 29 CLB văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thu hút 1.157 người tham gia. Đây là những sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của NCT phường Sầm Sơn đã và đang lan tỏa nhiều điều tích cực trong cuộc sống. Không chỉ là điểm tựa vững chắc trong mỗi gia đình, những “cây cao bóng cả” còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Trung Hiếu