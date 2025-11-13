Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 học sinh liên quan vụ đâm bạn tử vong

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình), vì liên quan đến vụ xô xát, khiến một học sinh lớp 12 tử vong. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Hiện trường vụ học sinh đánh nhau khiến nạn nhân L.Q.H. tử vong trưa 17/10/2025. (Ảnh cắt từ video)

Cụ thể, em P.T.B.N, 16 tuổi (học sinh lớp 11A9, Trường THPT Đặng Thai Mai) đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người.

Bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với L.A.Đ., 17 tuổi (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai), để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai bị can nêu trên bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra vụ án em L.Q.H., 17 tuổi, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai, bị đâm tử vong vào trưa 17/10/2025.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong giờ đến trường học sáng 17/10, giữa P.T.B.N. và em L.Q.H. xảy ra mâu thuẫn bột phát. Sau đó, khi tan học, L.Q.H. cùng L.A.Đ. chặn đường P.T.B.N. tại cây xăng Xuân Hà, xã Quảng Bình, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị tấn công, N. rút dao bấm mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Linh Hương