Bản án thích đáng cho đối tượng “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - VKSND khu vực 1 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Ngọc Hai bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

VKSND khu vực 1 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Ngọc Hai bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Ngọc Hai.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 20/8/2025, tại đoạn đường liên xã thuộc phố 3 Thịnh Trị, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Ngọc Hai không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B2 - 280.04 trong máu có nồng độ cồn, chở phía sau anh Hoàng Ngọc Thành. Do không làm chủ được tốc độ nên xe mô tô do Hai điều khiển bị loạng choạng làm Hai và anh Thành ngã xuống đường. Anh Thành bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh tụng và luận tội, đại diện VKSND khu vực 1 đã làm rõ được nguyên nhân, điều kiện, diễn biến hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự...

Kết thúc phiên toàn, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Hai mức án là 45 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, mức án phù hợp với quan điểm đề nghị của đại diện VKSND khu vực 1.

Quốc Hương

