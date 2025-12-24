Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép hơn 500 kg pháo nổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Mua bán pháo nổ trái phép” và “Tàng trữ pháo nổ trái phép”; thu giữ hơn 500 kg pháo các loại.

Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra số pháo thu giữ.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1997 trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh; Lê Hữu Khiêm, sinh năm 2006 trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Mua bán pháo nổ trái phép” và Vũ Trường Giang, sinh năm 1985 trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về tội “Tàng trữ pháo nổ trái phép”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng bài trong các hội, nhóm kín để bán các loại pháo nổ trái phép do nước ngoài sản xuất.

Tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định chủ tài khoản Facebook trên là của Lê Hữu Khiêm, sinh năm 2006 trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, qua đó đã thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại. Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an xác định số pháo nổ trên do Lê Hữu Khiêm thông qua mạng xã hội đã mua của Nguyễn Thị Cẩm Nhung về bán cho một số đối tượng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình (trong đó có Vũ Trường Giang).