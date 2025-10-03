Khôi phục “nhịp sản xuất” nông nghiệp

Sau sự cố thiên tai do bão số 10 đã cuốn đi nhiều tài sản vốn là mồ hôi, nước mắt của nông dân. Song, với phương châm nước rút đến đâu khôi phục sản xuất đến đó, ngành nông nghiệp và các xã, phường đang tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại và khôi phục lại sản xuất.

Diện tích nhà lưới của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng bị đổ, hư hỏng do mưa bão.

Xã Thiệu Hóa là một trong những vùng sản xuất rau màu trọng điểm của tỉnh nên cơ sở hạ tầng thủy lợi được các HTX và người dân đầu tư hiện đại, kiên cố. Tuy nhiên, bão số 10 và mưa lớn đã gây thiệt hại lớn cho người sản xuất địa phương. Theo thống kê của UBND xã Thiệu Hóa, trên địa bàn có 9 nhà màng bị tốc mái, 92ha lúa và khoảng 63,72ha cây màu của người dân bị ngập, đổ hư hại. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 246 con lợn, 9.418 con gia cầm bị chết.

Ngay khi bão tan, HTX thu hoạch rau màu đến độ thu hoạch.

Chứng kiến phần lớn diện tích rau màu bị ngập nước, úng thối, ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa không khỏi xót xa: 2 đợt bão lũ liên tiếp khiến sản xuất nông nghiệp địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng HTX có 1 nhà lưới tốc mái một phần; 2 nhà lưới sập hoàn toàn và hàng chục ha rau màu bị ngập úng.

Ngay sau khi nước rút, từ ngày 1/10, HTX đã hướng dẫn thành viên thu dọn những diện tích hoa màu bị thiệt hại, thuê thợ khắc phục nhà lưới để tiếp tục sản xuất. Đối với diện tích ngoài ruộng, HTX đã cho tháo nước, khơi thông dòng chảy, tiêu kiệt nước mặt ruộng. Đồng thời, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm sinh học cho cây trồng phục hồi nhanh, tiến hành chắm dặm đảm bảo mật độ gieo trồng. Nỗ lực không bị gián đoạn các chuỗi liên kết an toàn đã xây dựng được”.

Người dân chăm sóc cây trồng sau mưa bão.

Là một trong những địa phương sản xuất có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, xã Định Hòa đã chịu thiệt hại hơn 175ha cây trồng vụ đông và hơn 179ha lúa bị ngập. Ông Trịnh Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Định Hòa, cho biết: "Dù thiệt hại do cơn bão gây ra là rất lớn, song địa phương đang tích cực đôn đốc bà con nhanh chóng gieo trồng lại cho kịp thời vụ và bảo đảm giá trị sản xuất. Trong đó, yêu cầu các thôn nước đã rút hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị sẵn nguồn giống để gieo trồng. Đồng thời, khuyến khích người dân gieo trồng những giống cây có giá trị kinh tế cao như ớt, bầu, bí...”.

Hộ chăn nuôi thu dọn chuồng trại vừa bị thiệt hại do mưa bão....

Không chỉ ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cũng chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão, lũ vừa qua. Đang nhanh chóng vệ sinh chuồng trại, thu dọn cây cối gãy, đổ vào khu chuồng trại, ông Lê Văn Quyền, ở thôn Kỳ Sơn, xã Đông Thành, cho biết: “Khu vực trang trại chăn nuôi lợn của gia đình bị ngập rất nặng nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do đó, ngay khi nước rút, gia đình đã dọn vệ sinh, tháo rửa chuồng trại và thực hiện tiêu độc khử trùng. Cùng với đó, cần xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng sức đề kháng và bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi”.

Ông Lê văn Quyền, xã Đông Thành vệ sinh chuồng trại sau khi nước rút.

Với hơn 4.102ha nuôi cá, 231m3 lồng bè thủy sản bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chính quyền địa phương và người nuôi trồng cũng khẩn trương kiểm tra, rà soát thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hệ thống ao lồng nuôi để từng bước quay lại sản xuất.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, bão số 10 kèm theo mưa, lũ đã gây thiệt hại cho hơn 15.400ha các loại cây trồng bị ngập úng, đổ gãy và thiệt hại; hơn 72.500 gia súc, gia cầm, 10.000 con ếch và 235 vật nuôi khác bị chết, cuốn trôi; 61 chuồng trại bị hư hỏng; 4.102ha nuôi cá, 62 tấn cá, 231m3 lồng bè thủy sản bị tràn, thiệt hại...

Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính xác, nhưng thiệt hại do mưa bão đối với sản xuất nông nghiệp là rất lớn. Song, với tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn hạn chế tối đa thiệt hại, ngay khi bão lũ đi qua, các đơn vị thủy nông và địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện máy móc bơm tiêu kết hợp tháo nước mặt ruộng và thu hoạch diện tích đến kỳ thu hoạch. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp vệ sinh đồng ruộng, chuồng trại, gia cố hạ tầng, xử lý tiêu độc khử trùng, sẵn sàng nguồn giống để sớm quay lại nhịp sản xuất.

Xã Hồ Vương thực hiện tiêu kiệt nước cho diện tích cây vụ đông sớm.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: "Sau khi bão lũ đi qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn hướng dẫn các xã, phường đã hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở hướng dẫn người dân về các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc, khôi phục sản xuất để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm cho thị trường trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm”.

Mưa lũ đi qua, nhưng nỗi bộn bề lo toan vẫn còn để lại. Để khôi phục nhịp sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống sau thiên tai, thiết nghĩ rất cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, các địa phương và sự nỗ lực của người dân.

Lê Hoà