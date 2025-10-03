Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, từng bước ổn định đời sống, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 3/10 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa) tan hoang sau cơn bão số 10. Ảnh: Hoàng Đông

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn tỉnh; để lại nỗi đau, mất mát đối với nhiều gia đình; ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế xã hội của nhiều địa phương và cả tỉnh trong năm 2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn; biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, cùng với các lực lượng quân đội, công an đã chủ động vào cuộc, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, từng bước ổn định đời sống.

Thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 183/CĐ-TTg ngày 02/10/2025 và số 185/CĐ-TTg ngày 02/10/2025, trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện trong những ngày vừa qua, bảo đảm cuộc sống Nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I.Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1.Tập trung hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt; hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025. Tuyệt đối không để học sinh vùng bị thiệt hại thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập; người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

2.Triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05 tháng 10 năm 2025.

3.Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

4.Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão; khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân.

5.Theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động điều tiết đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các thiết bị, vật tư, vật liệu thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

6.Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể cho các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

7.Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có của giúp của, ai có công giúp công”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

II. Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1.Sở Nông nghiệp và Môi trường

-Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, mưa lũ; triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ; giải quyết kịp thời các kiến nghị của địa phương về hỗ giống cây, con, vật tư, hóa chất phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp.

-Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

-Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2025.

2.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.

3.Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ, bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân chậm nhất trong ngày 05 tháng 10 năm 2025.

4.Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung khắc phục nhanh hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão, mưa lũ, khôi phục sóng viễn thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của Nhân dân.

5.Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

6.Sở Y tế chỉ đạo triển khai công tác xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm sau mưa lũ, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

7.Sở Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

8.Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 07 tháng 10 năm 2025.

9.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đưa tin về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

