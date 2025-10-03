Tiếp tục huy động tối đa lực lượng để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ

Trưa 3/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và trực tuyến đến 12 địa phương, để triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10 và phương án ứng phó với các tình huống trong thời gian tới. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hoá.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 66 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, gần 1.450 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; hơn 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo về tình hình thiên tai, thiệt hại; các giải pháp xử lý, khắc phục do bão số 10 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, bão số 10 và mưa lũ đã gây ra thiệt hại rất lớn về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, đã có 7 người chết, 6 người bị thương; 2.046 nhà ở bị hư hỏng, thiệt hại; 149 công trình phụ bị hư hỏng; 6.155 ha lúa, 4.431 ha hoa màu, 3.908 ha cây trồng hàng năm, 2.447 ha cây lâm nghiệp, 802 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 7.904 m kênh mương và 38m bờ bao bị sạt lở, hư hỏng; xảy ra 15 sự cố về đê điều; 1 hồ bị hư hỏng (hồ Đồng Trầu xã Công Chính); 13 đập đất, 1 trạm bơm (trạm bơm Đồng Quan, xã Lam Sơn), 4 cống nội đồng, 2.287m đường ống dẫn nước tưới; 150m kè bảo vệ và 760m bờ sông, bờ biển, bờ suối bị sạt lở, hư hỏng; 205 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại; hiện vẫn còn khoảng 47 cơ sở giáo dục báo cáo tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì chưa đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên...

Trên cơ sở diễn biến, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh và đề xuất, kiến nghị của các địa phương, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương tiến hành các biện pháp, giải pháp đó là: Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có thiệt hại về người, bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do thiên tai gây ra; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán/di dời, các hộ đang còn chia cắt, ngập sâu (như khu vực vùng huyện Nông Cống cũ, huyện Thạch Thành cũ,...); không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Tập trung khắc phục ngay các hư hỏng, thiệt hại về nhà ở, đảm bảo an toàn cho người dân; kiên quyết không để người dân phải sinh sống trong các ngôi nhà hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau thiên tai, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, không để bùng phát dịch bệnh cho người và vật nuôi (đặc biệt là các khu vực bị ngập sâu); tổ chức cho người dân tại nơi sơ tán về nhà, kiên quyết không để người dân về nhà khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Khắc phục ngay các sự cố, hư hỏng trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo giao thông bước 1, an toàn cho người và phương tiện; đối với các trường học bị ảnh hưởng, tổ chức dọn dẹp, khắc phục ngay để không ảnh hưởng đến việc dạy và học, kiên quyết không tổ chức dạy và học tại các địa điểm không đảm bảo an toàn...

Trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra, tỉnh Thanh Hóa đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại; xử lý ngay các các công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi, giao thông, trường học bị sự cố do bão số 10; hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để khôi phục sản xuất sau bão.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh VGP

Các bộ ngành địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân gặp nạn; đồng thời biểu dương, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, tích cực, chủ động ứng phó, khắc phục bão của các bộ ngành, các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa bão, nhằm nhanh chóng ổn định tình hình đời sống Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong đó, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có thiệt hại về người; tiếp tục tìm kiếm người mất tích, bị thương. Chăm lo chỗ ở, nhu yếu phẩm cho hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán/di dời, các hộ đang còn chia cắt, ngập sâu. Phấn đấu đến trước ngày 31/12/2025, phải hoàn thành xây dựng xong 350 ngôi nhà bị sập đổ; đối với các ngôi nhà bị hư hỏng hoàn thành xong trong tháng 10/2025.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ. Trong đó, tập trung khắc phục hư hỏng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt. Tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Thủ tướng yêu cầu tập trung vào 9 nhiệm vụ cấp bách, xem xét thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực, lực lượng để xử lý cụ thể. Ảnh: VGP

Khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 2/10/2025.

Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp các địa phương liên quan triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan: Thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão lũ gây ra trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4/10/2025; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; bảo đảm chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ. Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có của giúp của, ai có công giúp công”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

