Khôi phục cung cấp điện cho hơn 720 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, đến 19h ngày 01/10, đã có hơn 720 nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh được khôi phục cấp điện trở lại sau khi ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 gây ra cho hệ thống điện, ngay sau khi bão tan, công tác xử lý sự cố được Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai khẩn trương, an toàn, theo phương châm “4 tại chỗ”. Đơn vị đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó sự cố, huy động lực lượng, vật tư và phương tiện để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện.

Tính đến 19h ngày 01/10, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khôi phục được 7 trạm biến áp 110kV, 11 đường dây 110kV, cấp điện trở lại cho 5.816 trạm biến áp phân phối và 116 lộ trung thế. Hơn 720 nghìn khách hàng đã được cấp điện trở lại. Còn khoảng còn khoảng 70 nghìn khách hàng đang bị gián đoạn cung cấp điện.

Hiện tại, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục làm việc xuyên ngày đêm, khắc phục khó khăn về thời tiết và địa hình để sớm cấp điện trở lại phục vụ đời sống Nhân dân và ổn định sản xuất.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương