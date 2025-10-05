Khai thác tiềm năng lợi thế phát triển du lịch bản Ngàm

Bản Ngàm (xã Sơn Điện) được biết đến không chỉ là nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành mà còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, con người sống thân thiện, hiếu khách. Những năm qua, người dân đã khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Nhiều hộ dân bản Ngàm (xã Sơn Điện) đầu tư xây dựng nhà sàn để phát triển du lịch cộng đồng.

Đến với bản Ngàm, du khách sẽ được hòa mình vào không gian hoang sơ, nghe tiếng róc rách của những dòng suối; xuôi dòng sông Luồng bằng bè mảng để ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hai bên bờ sông; trải nghiệm hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông. Đến đây du khách còn được lưu trú trong những nếp nhà sàn truyền thống, thưởng thức lời ca, điệu múa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái. Đặc biệt là vào mùa lúa chín, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang mang lại vẻ đẹp ngỡ ngàng, khó ai có thể rời mắt.

Ông Lương Văn Duẩn, bí thư chi bộ, trưởng bản Ngàm, cho biết: Năm 2019, bản Ngàm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng để bản Ngàm phát triển loại hình du lịch cộng đồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, một số hộ dân ở bản Ngàm đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo, xây dựng nhà sàn; mua sắm trang thiết bị, cải tạo cảnh quan để phát triển du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bà Hà Thị Mừng, một hộ dân bản Ngàm, làm du lịch cộng đồng, cho biết: "Những năm trước đây gia đình chỉ biết cấy lúa, chăn nuôi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú để phát triển du lịch cộng đồng; tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu của du khách. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, gia đình có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, gia đình tiếp tục đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở lưu trú; tham quan các mô hình phát triển du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh để học tập nâng cao chất lượng dịch vụ thu hút du khách".

Cùng với gia đình bà Mừng, hiện nay, bản Ngàm có khoảng 20 hộ dân xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch. Tính đến hết tháng 9/2025, bản Ngàm đón khoảng hơn 8.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hiện nay, được sự quan tâm của Nhà nước, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng của bản Ngàm được đầu tư xây dựng, cải tạo với các hạng mục, như: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, khu lễ hội chính, sân nhà văn hóa bản, xây dựng cảnh quan dọc sông Luồng, công trình phụ trợ khác... với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, cho biết: Thời gian qua, xã luôn quan tâm tới việc phát triển du lịch cộng đồng bản Ngàm và bước đầu đạt được những kết quả tính cực. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cộng đồng của bản cũng gặp những khó khăn. Kỹ năng làm du lịch cộng đồng của người dân nơi đây còn nhiều hạn chế, chưa tạo ra các sản phẩm đặc trưng để phục vụ nhu cầu của du khách. Thời gian tới, xã Sơn Điện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bản Ngàm phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch ở địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho bà con trong bản. Chỉ đạo bản Ngàm vận động người dân trồng, nuôi các loại cây, con đặc sản vừa phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Anh