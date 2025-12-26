Thanh Hóa công bố 100 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026

Sáng 26/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) tỉnh tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh; đại diện Sở Du lịch, Sở VH, TT & DL, Hiệp hội Du lịch các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Lâm Đồng, Sơn La, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, trong số 220 sự kiện do các địa phương, đơn vị đăng ký, tỉnh đã lựa chọn 100 hoạt động, sự kiện VH,TT & DL nổi bật để công bố. Trong đó có 63 sự kiện văn hoá, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch sẽ được tổ chức tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trải dài trong năm 2026. Qua đó góp phần hiện thực hóa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Mùa Xuân sẽ gắn với các lễ hội truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ hội Trò Chiềng (xã Yên Ninh), Lễ hội Chùa Mèo (xã Linh Sơn), Lễ hội Nàng Han (xã Vạn Xuân), Lễ hội Mường Khô (xã Điền Lư), Lễ hội Khai Hạ (xã Cẩm Tú), Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên (xã Tân Ninh), Lễ hội Mường Xia (xã Sơn Thuỷ), Lễ hội Mường Ca Da (xã Hồi Xuân)... Cùng với đó là các hoạt động tái hiện không gian chợ quê, Tết xưa với những trò chơi, trò diễn truyền thống, các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ khách du lịch. Mùa Hè gắn với các sự kiện tại các khu du lịch biển như: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; Lễ hội đồ uống tại Khu nghỉ dưỡng Vlasta Sầm Sơn; Chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn; Lễ hội bánh chưng, bánh giày; Lễ hội âm nhạc tại Khu du lịch Flamingo Ibiza Hải Tiến; “Đêm hội ẩm thực biển” tại xã Hoằng Thanh... Mùa Thu - Đông với các giải thể thao quốc gia và quốc tế, lễ hội ẩm thực, lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng như: Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông; Phiên chợ vùng cao, ngày hội văn hóa các dân tộc (xã trung Lý); Liên hoan văn hoá ẩm thực xứ Thanh; Lễ hội Chá Mùn (xã Yên Thắng); Tuần lễ VH, TT & DL xã Thường Xuân; Chương trình Gala tất niên & Countdown chào năm mới tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh...

Đại diện phường Hạc Thành giới thiệu sản phẩm, sự kiện VH,TT & DL trong năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu các sự kiện, hoạt động điểm nhấn và sản phẩm, dịch vụ du lịch mới trong năm 2026.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc khởi động để tăng tốc phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 theo hướng bền vững, chất lượng cao, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người xứ Thanh. Do đó, mỗi sự kiện được tổ chức thành công trong năm 2026 không chỉ góp phần thu hút khách mà còn góp phần khẳng định bản sắc, nâng tầm hình ảnh và vị thế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành VH,TT&DL quán triệt rõ quan điểm: tổ chức sự kiện VH,TT&DL không chỉ là hoạt động phong trào, mà là công cụ phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế địa phương. Mỗi sự kiện phải đúng quy định của từng lĩnh vực, đồng thời cần giữ gìn và tôn vinh bản sắc xứ Thanh, không sao chép, không trùng lặp, phải có “câu chuyện riêng”, “nét riêng” để du khách nhớ và muốn quay lại. Cùng với đó, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, quản lý các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và lấy sự hài lòng của du khách và người dân làm thước đo hiệu quả. Và phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, của người dân và của truyền thông.

Đối với Sở VH,TT&DL, chủ trì tham mưu tổng thể kế hoạch các sự kiện cấp tỉnh năm 2026 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Đồng thời nâng cao chất lượng nội dung, kịch bản, chú trọng yếu tố văn hóa truyền thống, lịch sử và con người Thanh Hóa. Các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và du khách tham gia sự kiện.

Hoài Anh