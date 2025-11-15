Khai thác “hộ chiếu ẩm thực” để phát triển du lịch Thanh Hóa đậm đà bản sắc

Với xứ Thanh, kho tàng ẩm thực phong phú đã và đang trở thành tấm “hộ chiếu” đặc biệt, góp phần quảng bá và định vị điểm đến đậm bản sắc trong hành trình hội nhập.

Nem chua - Món quà ẩm thực đặc sắc của xứ Thanh.

Những năm gần đây, các sự kiện, liên hoan văn hóa ẩm thực quy mô lớn được tỉnh duy trì tổ chức thường niên, qua đó nhằm quảng bá, nâng tầm giá trị văn hóa địa phương, gắn kết với phát triển du lịch. Tháng 10/2025, sự kiện Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2025 diễn ra tại phường Hạc Thành, với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa” đã thu hút hơn 400.000 du khách. Hơn 150 gian hàng đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh hội tụ, trong đó các gian hàng của tỉnh đã giới thiệu nhiều món ăn, sản vật đặc trưng, không gian trình diễn chế biến, hoạt động trải nghiệm dân gian, trò chơi truyền thống... tạo nên một bức tranh sống động về “hương - sắc - vị” xứ Thanh. Tại không gian văn hóa này, những món ăn quen thuộc như nem chua, bánh gai Tứ Trụ, chả tôm, gỏi nhệch, nem ống Như Thanh... đến các sản phẩm OCOP được chế biến, đóng gói phù hợp để khách du lịch mua làm quà, tất cả đều toát lên tinh thần sáng tạo trong việc gìn giữ bản sắc.

Phát biểu tại sự kiện này, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chỉ rõ: “Ẩm thực là một sản phẩm du lịch đặc thù, có khả năng tạo dựng lợi thế cạnh tranh, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và góp phần định vị thương hiệu du lịch quốc gia. Thực tế, ẩm thực Việt Nam đã tạo được ấn tượng khi tham gia các sự kiện xúc tiến quốc tế, cho thấy tiềm năng rất lớn để ẩm thực trở thành một trong những thương hiệu quốc gia, song hành cùng di sản và thiên nhiên trong quảng bá hình ảnh đất nước. Trong bức tranh chung đó, Thanh Hóa - vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm du lịch ẩm thực đặc sắc. Sở hữu kho tàng ẩm thực đặc sắc như nem chua, chả tôm, bánh gai, gỏi cá nhệch, nộm rau má... là những sản phẩm tiêu biểu có khả năng tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách. Khi được chuẩn hóa, nâng tầm và gắn với trải nghiệm du lịch, ẩm thực Thanh Hóa sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến”.

Nhận thấy rõ tiềm năng phát triển du lịch gắn với ẩm thực, nhà thùng mắm truyền thống Lê Gia (xã Hoằng Thanh) đã tiên phong trong việc kết nối nghề làm mắm truyền thống với xây dựng điểm đến du lịch trải nghiệm. Tại điểm trải nghiệm này, du khách không chỉ được thưởng thức vị mắm đặc trưng xứ Thanh mà còn được hướng dẫn cách nhận biết mắm ngon, tìm hiểu quy trình ủ chượp, nghe kể chuyện về nghề làm mắm của cư dân vùng biển xứ Thanh.

Ông Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu hương vị mắm xứ Thanh mà còn mong muốn du khách cảm nhận được câu chuyện phía sau mỗi giọt mắm - đó là công sức, tâm huyết của người dân vùng biển. Đến với nhà thùng mắm, du khách sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như tham quan nhà thùng, tìm hiểu quy trình làm mắm, nước mắm và thưởng thức một số món ăn đặc sản của người dân vùng biển... Thông qua sản phẩm và trải nghiệm du lịch, mắm Lê Gia muốn gửi gắm đến cho du khách một hình ảnh Thanh Hóa trù phú, an lành và văn minh”.

Thông qua ẩm thực tại Hội chợ Mùa thu 2025, mắm Lê Gia muốn quảng bá đến du khách một hình ảnh Thanh Hóa trù phú, an lành.

Đến nay, nhiều làng nghề, cơ sở sản xuất đặc sản trên địa bàn tỉnh đã kết hợp trình diễn, trải nghiệm và phục vụ du khách mua sắm tại chỗ như làng nghề bánh gai Tứ Trụ, các cơ sở sản xuất nem chua, đặc sản dân tộc ở các xã miền núi Bá Thước, Pù Luông, Linh Sơn... Từ góc nhìn của giới chuyên môn, việc phát triển du lịch ẩm thực không chỉ mang ý nghĩa quảng bá món ngon, đặc sắc, mà còn là cách để du lịch Thanh Hóa tạo dựng bản sắc riêng, khác biệt với các địa phương khác. Đó cũng chính là hướng tiếp cận mới của du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới - lấy trải nghiệm làm trung tâm, lấy văn hóa làm điểm tựa cho phát triển.

Tuy nhiên, để ẩm thực thực sự trở thành “hộ chiếu” của du lịch Thanh Hóa cần có sự đầu tư bài bản và đồng bộ hơn. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm, thiết kế tour ẩm thực chuyên đề, xây dựng bản đồ ẩm thực số, quảng bá qua nền tảng trực tuyến... là những việc cần được triển khai mạnh mẽ. Đồng thời, cần khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo, mở rộng không gian trải nghiệm, gắn kết với tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.

Từ những giọt mắm thơm nồng, đến chiếc bánh gai dẻo thơm, nem chua hay gỏi nhệch... tất cả đều mang đậm dấu ấn văn hóa, thể hiện tâm hồn và tinh thần lao động sáng tạo của đất và người xứ Thanh. Khi ẩm thực được khai thác như một tấm “hộ chiếu văn hóa”, du khách đến với Thanh Hóa không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để cảm nhận và sống trong không gian văn hóa bản địa đặc sắc. Đó chính là con đường giúp du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Hoài Anh