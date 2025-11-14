Kết nối giao thương, xúc tiến thương mại Thanh Hóa - Đà Nẵng

Chiều ngày 14/11, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) phối hợp với VCCI Miền Trung-Tây Nguyên, Câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại Đà Nẵng, tổ chức hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp TP Đà Nẵng. Hội nghị thu hút sự tham gia của các Sở ban ngành và gần 200 doanh nghiệp, doanh nhân 2 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu khẳng định: Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại là hoạt động thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tìm hiểu, giao lưu hợp tác kinh tế, trở thành đối tác tin cậy, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của nhau. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trưng bày, quảng bá, giới thiệu và kết nối các sản phẩm có thế mạnh tiêu biểu của hai địa phương.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình mong muốn được lắng nghe, tiếp nhận thông tin để hiểu rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. Đặc biệt là những hiến kế của các doanh nghiệp, các sở ban ngành về các giải pháp để tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu; để chính quyền 2 tỉnh, thành phố và VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, VCCI Miền Trung - Tây Nguyên có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn.

Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, đại biểu và doanh nghiệp được giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách và các lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Thanh Hóa và TP Đà Nẵng; những ngành sản xuất nổi bật như công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Trên cơ sở đó, hai địa phương có nhiều dư địa để liên kết, mở rộng hợp tác đa ngành, hình thành hệ sinh thái thương mại – công nghiệp – dịch vụ năng động, tạo đột phá trong sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

Toàn cảnh hội nghị.

Các doanh nghiệp Thanh Hóa và TP Đà Nẵng đã thảo luận về ứng phó biến động thương mại, phát triển sản phẩm, quản trị, nhân lực, đổi mới sáng tạo và nắm bắt chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối và mở rộng hợp tác đầu tư - kinh doanh. Những trao đổi này góp phần tăng cường liên kết vùng và cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hoá và TP Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên kết sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham quan gian hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, khu vực trưng bày các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp Thanh Hoá và TP Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm của của đông đảo các đại biểu, các doanh nghiệp. Qua đó, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở ra cơ hội kết nối, giao thương, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hồng Ngọc