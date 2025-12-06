Kết nối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp khu vực đồng bằng ven biển

Chiều ngày 06/12, tại xã Hoằng Hóa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) phối hợp với Đảng ủy và Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa tổ chức Chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp khu vực đồng bằng ven biển. Sự kiện thu hút các Hội doanh nghiệp cấp xã và đông đảo doanh nghiệp (DN) tham dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Khai mạc hội nghị, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình nhấn mạnh việc đẩy mạnh kết nối giao thương và xúc tiến thương mại và liên kết vùng là yêu cầu tất yếu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu khai mạc hội nghị.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình hy vọng rằng, với chuỗi sự kiện này, chương trình kết nối giao thương sẽ là hoạt động thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ các DN tìm hiểu, trở thành các đối tác chiến lược tin cậy, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của nhau. Đồng thời, thông qua nội dung của tọa đàm phát triển kinh tế tư nhân, sẽ giúp các đồng chí lãnh đạo xã có thêm giải pháp để đưa Nghị quyết 68 NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân thực sự đi vào cuộc sống.

Chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa DN tỉnh Thanh Hóa và các DN đồng bằng ven biển đã diễn ra với chuỗi sự kiện: Tọa đàm về phát triển kinh tế tư nhân; thảo luận, chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy hợp tác, liên kết đầu tư, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường cho các DN khu vực đồng bằng ven biển Thanh Hóa; trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương và DN.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại phiên thảo luận, cộng đồng DN đã chia sẻ nhiều thông tin thực tiễn, trong đó nhấn mạnh nhu cầu về nguồn cung ổn định, chất lượng cao, khả năng liên kết chuỗi và hợp tác dài hạn với DN Thanh Hóa.

Các DN khu vực đồng bằng ven biển Thanh Hóa cũng mang đến sự kiện bức tranh tổng thể về nhu cầu thị trường, cơ hội hợp tác trong các ngành: Nông - thủy sản, công nghiệp cơ khí - chế tạo, vật liệu xây dựng, dịch vụ cảng biển, vận tải - logistics và du lịch...

Doanh nghiệp dự hội nghị.

Đại diện Hội DN xã Hoằng Hóa cho biết: Năm 2025, mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các Bộ, ngành và địa phương tỉnh Thanh Hóa, cũng như xã Hoằng Hóa, đã quyết liệt triển khai, thực hiện các giải pháp đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, về phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt kết quả cao nhất, các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình tặng quà cho Đảng ủy, UBND xã Hoằng Hóa.

Hội DN Hoằng Hóa trân trọng cảm ơn sự phối hợp của VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình; cũng như sự vào cuộc, sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, UBND xã Hoằng Hóa trong tổ chức chương trình. Đây là cơ hội để các DN đẩy mạnh hợp tác kinh tế, cung cấp thông tin thị trường nhằm thúc đẩy kết nối giao thương, trong các lĩnh vực, thế mạnh của các DN, cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị của Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định chương trình không chỉ mang ý nghĩa kết nối thương mại, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo sự lan tỏa trong sản xuất - kinh doanh và nâng cao vị thế DN địa phương trên thị trường khu vực. Trong thời gian tới, Hiệp hội và VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với DN ven biển để tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nền tảng liên kết vùng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Trước đó, các DN đã đi tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta Thanh Hóa.

Minh Hằng