Ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại giáo đường Do Thái ở Manchester

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi một kẻ tấn công lái xe lao vào đám đông và đâm một nhân viên an ninh gần một giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester (Anh), nơi các tín đồ đang dự lễ Yom Kippur - ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái.

Người dân bàng hoàng sau vụ tấn công gần một giáo đường Do Thái ở phía bắc Manchester ngày 2/10/2025. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Manchester cho biết, nghi phạm - được cho là mang bom - đã bị bắn hạ ngay sau khi lực lượng này có mặt tại giáo đường Heaton Park Hebrew Congregation, quận Crumpsall, phía bắc thành phố. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, và Reuters xác minh cho thấy cảnh sát nổ súng vào một người đàn ông trong khuôn viên giáo đường, trong khi một người khác nằm bất động trên vũng máu, đội mũ chụp đầu truyền thống của người Do Thái. Theo lực lượng cảnh sát, ngoài nghi phạm và 2 dân thường thiệt mạng, còn có 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông “bàng hoàng trước vụ tấn công tại giáo đường ở Crumpsall”, đồng thời rút ngắn lịch trình tại hội nghị chính trị châu Âu ở Copenhagen để về nước chủ trì cuộc họp khẩn. Ông nói: “Việc sự việc diễn ra đúng vào Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái, càng khiến nó kinh hoàng hơn,” đồng thời cho biết sẽ triển khai thêm cảnh sát bảo vệ các giáo đường trên toàn quốc.

Quốc vương Charles cũng bày tỏ “vô cùng sốc và đau buồn”, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra trong ngày trọng đại của cộng đồng Do Thái. Đại sứ quán Israel tại London gọi vụ tấn công là “ghê tởm và đau xót”, cho biết đang liên hệ chặt chẽ với cộng đồng Do Thái ở Manchester.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ triển khai thêm cảnh sát bảo vệ các giáo đường trên toàn quốc sau khi ông rời Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu. Hình ảnh chụp tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch, ngày 2/10/2025. Ảnh: Reuters

Anh từng hứng chịu nhiều vụ tấn công thánh chiến Hồi giáo cực đoan, nghiêm trọng nhất là loạt đánh bom tự sát ở London tháng 7/2005 khiến 52 người thiệt mạng. Gần đây, năm 2017, vụ đánh bom liều chết tại buổi hòa nhạc của Ariana Grande ở Manchester đã cướp đi 22 sinh mạng. Cảnh sát và lực lượng an ninh Anh cho biết đã ngăn chặn thành công 43 âm mưu tấn công trong giai đoạn cuối kể từ tháng 3/2017. Ngoài ra, những năm gần đây, lực lượng này cũng nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố cực hữu.

Thanh Hằng

Nguồn Reuters