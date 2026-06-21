Israel và Hezbollah tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn, biểu tình gây sức ép lên Chính phủ Israel

Ngày 20/6, tình hình tại khu vực biên giới Israel - Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp, khi Israel và lực lượng Hezbollah đồng loạt cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ công bố trước đó.

Khói bốc lên sau một loạt các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu ở TP Nabatieh, miền nam Lebanon vào ngày 20/6. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho biết, Hezbollah “liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn”, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon.

Trong khi đó, Hezbollah bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của Israel, khẳng định đây là những thông tin “hoàn toàn vô căn cứ” nhằm đánh lạc hướng dư luận và phá hoại thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.

Theo Hezbollah, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ rạng sáng 19/6, Israel đã thực hiện hơn 300 hành động mà lực lượng này cho là vi phạm thỏa thuận, bao gồm các cuộc không kích, pháo kích và sử dụng nhiều loại vũ khí bị cấm theo luật pháp quốc tế. Hezbollah đồng thời kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel tuân thủ các cam kết, thay vì đưa ra các cáo buộc nhằm vào lực lượng này.

Người biểu tình tại quảng trường Habima ở thành phố Tel Aviv để phản đối Chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: The Hill.

Trong một diễn biến khác, khoảng 500 người tối 20/6 đã biểu tình tại quảng trường Habima ở thành phố Tel Aviv để phản đối Chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Người biểu tình cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran chưa đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, đồng thời chỉ trích việc chính phủ tiếp tục phản đối thành lập một ủy ban điều tra độc lập về các sai sót dẫn đến cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Nhiều ý kiến tại cuộc biểu tình cho rằng giới lãnh đạo chính trị cần chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời yêu cầu làm rõ những thất bại trong công tác bảo đảm an ninh cũng như thúc đẩy tiến trình đưa các con tin còn lại tại Dải Gaza trở về.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh tranh luận trong xã hội Israel tiếp tục gia tăng về kết quả chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tiến trình giải cứu các con tin tại Gaza và yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra nhà nước đối với các sự kiện xảy ra ngày 7/10/2023, qua đó tạo thêm sức ép đối với Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thu Uyên