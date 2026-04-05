Israel thúc đẩy phương án tấn công, Iran khẳng định năng lực đáp trả

Ngày 4/4, Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản đối đầu, trong khi Israel đẩy mạnh chuẩn bị các phương án tấn công nhằm vào cơ sở trọng yếu của Tehran, phản ánh cục diện an ninh khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng và khó lường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: Al-Monitor.

Giới chức Iran tuyên bố nước này sẵn sàng ứng phó với mọi động thái từ phía Mỹ, cho rằng một phần các đe dọa đã trở thành hiện thực, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trong những ngày gần đây. Tehran nhấn mạnh có đủ năng lực quân sự để đáp trả tương xứng, đồng thời cảnh báo có thể tiến hành các đòn đánh nhằm vào mục tiêu của đối phương trong khu vực, đặc biệt là tại Israel.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ông Araghchi cảnh báo các hành động này “đẩy toàn bộ khu vực vào nguy cơ nghiêm trọng về ô nhiễm phóng xạ”, có thể gây hậu quả nặng nề đối với con người và môi trường.

Cùng thời điểm, Israel cho biết nước này đang xây dựng phương án tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và chờ sự chấp thuận từ phía Mỹ. Nếu được triển khai, các hoạt động này có thể diễn ra trong vòng một tuần tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, cho biết các đòn không kích gần đây đã nhắm vào các ngành công nghiệp then chốt của Iran. Theo ông, Israel đã phá hủy phần lớn năng lực sản xuất thép và tiếp tục tấn công các tổ hợp hóa dầu – những lĩnh vực được coi là nguồn tài chính phục vụ hoạt động quân sự.

Israel phá hủy phần lớn năng lực sản xuất thép và tiếp tục tấn công các tổ hợp hóa dầu Iran. Ảnh: Brussels Morning Newspaper.

Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm một phi công Mỹ mất tích vẫn đang được triển khai sang ngày thứ hai tại khu vực hẻo lánh ở Iran sau khi máy bay bị bắn rơi. Vụ việc làm gia tăng tính nhạy cảm của tình hình, khi khả năng một quân nhân Mỹ còn sống trên lãnh thổ Iran tiếp tục tạo áp lực đối với Washington.

Xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ – Israel bước sang tuần thứ sáu, với các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều hướng. Trong bối cảnh triển vọng đối thoại còn hạn chế, việc các bên tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn cho thấy nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Anadolu.