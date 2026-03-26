Israel tấn công cơ sở tàu ngầm của Iran, tiếp tục không kích Tehran

Quân đội Israel ngày 25/3 cho biết đã tiến hành không kích và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một cơ sở nghiên cứu và phát triển về tàu ngầm và hệ thống dưới nước của Iran tại Isfahan vào hôm 24/3.

Một máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel chuẩn bị cất cánh để thực hiện các cuộc không kích tại Iran, vào ngày 19 tháng 3 năm 2026. Ảnh: IDF.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết đây là cơ sở duy nhất tại Iran chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển tàu ngầm cũng như các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Iran, đồng thời nói thêm rằng Iran cũng sản xuất nhiều mẫu tàu không người lái tại địa điểm này.

Theo người phát ngôn này, cuộc không kích đã “làm suy giảm đáng kể” năng lực chế tạo các tàu ngầm mới và hiện đại cũng như nâng cấp hạm đội hiện có của Hải quân Iran.

Ở một diễn biến khác, quân đội Israel cho biết họ đã hoàn tất hai đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của chính phủ tại Tehran trong ngày 25/3.

Trong khi đó, nhiều còi báo động đã vang lên trên khắp Israel trong cùng ngày do các đợt phóng tên lửa từ phía Iran, bao gồm tại Tel Aviv và Hadera, nơi đặt một trong những nhà máy điện quan trọng của Israel.

Một cột khói đen lớn đã được nhìn thấy tại khu vực này, tuy nhiên quân đội cho biết tên lửa đã rơi xuống một cánh đồng trống và Tập đoàn Điện lực Israel cũng ra thông báo xác nhận không có thiệt hại nào đối với các cơ sở của mình. Cho đến nay chưa ghi nhận thương vong.

Một tên lửa của Iran phát nổ tại một khu vực gần thành phố Hadera của Israel vào ngày 25 tháng 3 năm 2026. Ảnh: X.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này đã sử dụng hơn 15.000 đơn vị vũ khí kể từ khi cuộc xung đột kéo dài gần một tháng bắt đầu, con số này cao gấp khoảng bốn lần so với lượng vũ khí được sử dụng trong cuộc chiến Israel - Iran vào mùa hè năm ngoái.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các cuộc tấn công chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả từ Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực nhằm vào lợi ích của Israel và Mỹ trên khắp Trung Đông.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua