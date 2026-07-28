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Israel sẽ trình Mỹ thông tin tình báo mới về cơ sở hạt nhân bí mật của Iran

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là sẽ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump những thông tin tình báo mới mà Tel Aviv thu thập được, cho rằng Iran đang mở rộng hoạt động hạt nhân tại cơ sở ngầm được gọi là “Núi Pickaxe”, trong khuôn khổ cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington.

Israel sẽ trình Mỹ thông tin tình báo mới về cơ sở hạt nhân bí mật của Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là sẽ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump những thông tin tình báo mới mà Tel Aviv thu thập được, cho rằng Iran đang mở rộng hoạt động hạt nhân tại cơ sở ngầm được gọi là “Núi Pickaxe”, trong khuôn khổ cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington.

Israel sẽ trình Mỹ thông tin tình báo mới về cơ sở hạt nhân bí mật của Iran

Israel dự kiến trình Mỹ thông tin tình báo mới về cơ sở hạt nhân bí mật của Iran. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin từ Jerusalem, hồ sơ về chương trình hạt nhân Iran sẽ là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp. Phía Israel dự kiến sẽ cung cấp các bằng chứng tình báo nhằm chứng minh Tehran không đàm phán thiện chí về vấn đề hạt nhân, đồng thời vẫn tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và quân sự.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, Israel đã phát hiện các máy ly tâm hạt nhân được chuyển đến cơ sở ngầm tại “Núi Pickaxe”, nằm sâu hơn 90 m dưới lòng đất gần tổ hợp hạt nhân Natanz. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên xuất hiện bằng chứng cho thấy địa điểm này được sử dụng để triển khai các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran kể từ khi công trình được cho là bắt đầu xây dựng vào năm 2020.

Thông tin trên cũng được nhiều nguồn tin đề cập, song hiện chưa được xác minh độc lập. Trước đó, Tổng thống Trump từng cho rằng Mỹ chưa có đủ cơ sở tình báo để xác nhận hoạt động hạt nhân tại địa điểm này, nên không đưa cơ sở “Núi Pickaxe” vào danh sách mục tiêu trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Israel sẽ trình Mỹ thông tin tình báo mới về cơ sở hạt nhân bí mật của Iran

Ảnh vệ tinh hiển thị các lối vào khu vực mới tại Núi Pickaxe. Nguồn: Vantor.

Tuy nhiên, Washington gần đây đã xây dựng các phương án dự phòng, bao gồm khả năng triển khai chiến dịch trên bộ nhằm kiểm soát lượng uranium làm giàu được cho là đang được lưu giữ bên trong khu phức hợp ngầm này nếu tình hình leo thang.

Ngoài chương trình hạt nhân, Israel cũng dự kiến chia sẻ với phía Mỹ các đánh giá tình báo mới, cho rằng Iran đang từng bước khôi phục chương trình tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái sau các cuộc không kích của Mỹ trong thời gian qua.

Đến nay, Iran chưa bình luận về các thông tin trên. Những nội dung do các nguồn tin tiết lộ hiện cũng chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Thu Uyên

Nguồn: Wion

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