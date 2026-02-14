Robot múa lân, đá bóng rộn ràng đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Không chỉ người dân, các robot hình người tại Bắc Kinh cũng đang tất bật tập luyện múa lân, biểu diễn võ thuật và chơi bóng đá trước thềm Tết Nguyên đán.

Các robot hình người tại Bắc Kinh đang tất bật tập luyện múa lân chào đón Tết Nguyên đán. Ảnh chụp màn hình

Tại một trung tâm thương mại ở phía tây Bắc Kinh, bốn robot hình người cao khoảng 95 cm đã có buổi tổng duyệt đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán. Trong tiếng nhạc rộn ràng, các robot khoác trang phục múa lân đầy màu sắc, thực hiện những động tác nhún gối, lắc đầu và xoay người trước sự hiếu kỳ của người xem.

Trước kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm, nhiều hội chợ và sự kiện tại thủ đô Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện sân khấu và các tiết mục trình diễn. Năm thứ hai liên tiếp, một hội chợ sẽ dành riêng không gian cho công nghệ, trong đó robot tiếp tục trở thành tâm điểm.

Theo ban tổ chức, số lượng robot tham gia năm nay tăng đáng kể so với năm trước. Các robot không chỉ múa lân mà còn biểu diễn võ thuật, Kinh kịch, đọc thơ và chơi bóng đá.

Robot đóng vai trò nổi bật trong các sự kiện đón năm mới. Ảnh: UBTECH

Trung Quốc thời gian qua đẩy mạnh phát triển robot tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tăng khả năng tự vận hành và giảm sự can thiệp của con người. Tuy vậy, robot vẫn cần sự hỗ trợ trong một số tình huống, như mặc trang phục hoặc được điều chỉnh khi gặp trục trặc giữa trận bóng mini.

Một trong những đơn vị phát triển robot trình diễn tại hội chợ là Booster Robotics. Công ty dự kiến trưng bày khoảng 20 robot hình người có thể nhảy múa và chơi bóng đá.

Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ đang tạo nên một không khí Tết Nguyên đán vừa quen thuộc vừa hiện đại tại Bắc Kinh, nơi con người và robot cùng góp phần mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc.

Bích Hồng

Nguồn: AP