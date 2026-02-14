Cuba: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu chiến lược, đe dọa trầm trọng thêm tình trạng cạn kiệt nhiên liệu

Ngày 13/2 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Nico Lopez, cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng bậc nhất của thủ đô Havana. Sự cố xảy ra trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng cạn kiệt nhiên liệu đến mức “nguy kịch” tại quốc gia này.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Nico Lopez ở thủ đô của Cuba. Ảnh: Twitter

Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng tại khu vực kỹ thuật của nhà máy, tạo ra cột khói đen lớn có thể quan sát được từ xa. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động tối đa và nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng.

Theo thông báo mới nhất từ giới chức địa phương, đám cháy hiện đã được kiểm soát hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người được ghi nhận, tuy nhiên mức độ thiệt hại đối với hệ thống vận hành vẫn đang được đánh giá chi tiết.

Dù hỏa hoạn đã dập tắt, hệ lụy từ sự cố này được dự báo sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhà máy Nico Lopez đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng xăng dầu cho các hoạt động dân sinh và vận tải tại Havana.

Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm nguồn cung năng lượng của Cuba đang ở mức "nguy kịch". Trước đó, quốc đảo này đã phải đối mặt với tình trạng tê liệt tại các sân bay quốc tế do thiếu nhiên liệu bay. Lịch cắt điện luân phiên kéo dài tại nhiều thành phố lớn.

Nhà máy Nico Lopez phải tạm dừng hoặc giảm công suất để khắc phục hậu quả sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm xăng dầu tại Havana Ảnh: Cibercuba

Các chuyên gia cảnh báo, việc nhà máy Nico Lopez phải tạm dừng hoặc giảm công suất để khắc phục hậu quả sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm xăng dầu tại thủ đô. Viễn cảnh các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động và chuỗi cung ứng thực phẩm bị gián đoạn đang trở nên gần hơn bao giờ hết.

Chính phủ Cuba hiện chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc khôi phục hoàn toàn hoạt động của nhà máy, đồng thời kêu gọi người dân thắt chặt tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn chuyển tiếp khó khăn này.

Nhật Lệ

Nguồn: France 24 english, Timesnownews