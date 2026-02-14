Mỹ chuẩn bị khả năng chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần với Iran

Giới chức Mỹ vừa cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công, trong bối cảnh xung đột có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì từng xảy ra giữa hai nước trước đây.

Gerald R. Ford - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ Ảnh: Hải quân Mỹ.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, đồng thời triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ cùng máy bay chiến đấu, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và các hỏa lực khác có khả năng tiến hành tấn công cũng như phòng thủ.

Tàu sân bay Gerald R. Ford sẽ gia nhập nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln, cùng nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát đã được điều động tới Trung Đông trong những tuần gần đây. Gerald R. Ford, tàu sân bay mới nhất của Mỹ và cũng là tàu sân bay lớn nhất thế giới đã hoạt động tại khu vực Caribe cùng các tàu hộ tống và từng tham gia các chiến dịch tại Venezuela hồi đầu năm nay.

Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở bang North Carolina hôm 13/2, ông Trump cho biết việc đạt được thỏa thuận với Iran “đã rất khó khăn”. Ông Trump nói: “Đôi khi phải tạo ra sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết được tình hình,”.

Trong khi đó, khi được hỏi bình luận về việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự kéo dài tiềm tàng của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Tổng thống Trump để ngỏ mọi lựa chọn liên quan đến Iran.” Bà Kelly nói thêm: “Ông lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về bất kỳ vấn đề nào, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng ta”.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến nguy cơ trả đũa hay khả năng lan rộng thành xung đột khu vực.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì. Mỹ mong muốn các cuộc đàm phán không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran mà còn bao gồm tên lửa đạn đạo, sự hậu thuẫn đối với các nhóm vũ trang trong khu vực và vấn đề nhân quyền.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu tại Muscat, thủ đô của Oman. Ảnh: Rest Property.

Hiện Mỹ duy trì nhiều căn cứ quân sự tại Trung Đông, bao gồm ở Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Năm ngoái, Washington từng điều hai tàu sân bay tới khu vực trong một chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và lực lượng quân sự được tăng cường hiện diện, nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quy mô lớn tại Trung Đông vẫn là kịch bản không thể loại trừ.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters