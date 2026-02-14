Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu 90% chi phí thuế quan bổ sung

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York vừa công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy khoảng 90% chi phí phát sinh từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt các mức thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu trong năm 2025 do doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu.

Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu 90% chi phí thuế quan bổ sung. Ảnh: Getty Images

Nghiên cứu do Fed chi nhánh New York phối hợp với Đại học Columbia (Mỹ) thực hiện. Theo tính toán, mức thuế quan bình quân theo luật định của Mỹ đã tăng từ 2,6% vào đầu năm 2025 lên 13% vào cuối năm. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2025, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ gánh 94% phần thuế quan bổ sung; từ tháng 9 đến tháng 10, tỷ lệ này là 92%; riêng tháng 11 là 86%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, với mức thuế quan bình quân 13% vào cuối năm 2025, giá các mặt hàng nhập khẩu chịu thuế trên thị trường Mỹ cao hơn 11% so với các mặt hàng không chịu tác động. Các nhà nghiên cứu nhận định điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải gánh phần lớn gánh nặng kinh tế từ việc tăng thuế quan.

Nghiên cứu của Fed chi nhánh New York chỉ ra rằng doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ phải nộp thuế cao hơn cho cơ quan này và đã phân bổ chi phí vào giá bán, khiến người tiêu dùng cuối cùng là bên gánh chịu. Ảnh: AP.

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho thấy năm 2025, Bộ An ninh Nội địa thu 287 tỷ USD từ thuế nhập khẩu cùng các loại thuế, phí khác, tăng 192% so với năm trước; riêng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thu hơn 200 tỷ USD. Nghiên cứu của Fed chi nhánh New York chỉ ra rằng doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ phải nộp thuế cao hơn cho cơ quan này và đã phân bổ chi phí vào giá bán, khiến người tiêu dùng cuối cùng là bên gánh chịu.

Ông Bruce Klingner, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Mansfield (Mỹ) nhận định, thực tế “giới chuyên môn đã nắm rõ” những kết quả như vậy. Theo số liệu của Tổ chức Tax Foundation, việc Chính phủ Mỹ tăng thuế quan năm 2025 tương đương với việc mỗi hộ gia đình Mỹ phải chịu thêm khoảng 1.000 USD.

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy tác động tiêu cực của thuế quan cao đối với kinh tế Mỹ lớn hơn lợi ích mang lại. Trước đó, Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố báo cáo cho rằng việc Chính phủ Mỹ tăng thuế quan thực chất là đánh thuế tiêu dùng đối với hàng nhập khẩu; trong đó 96% chi phí tăng thuế do các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu, đồng thời làm giảm đáng kể chủng loại và số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng có thể lựa chọn.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.