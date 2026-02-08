PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

Ngày 7/2, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền vừa được điều động và bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, sinh ngày 7/1/1979, quê quán xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp ngành Kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, từ năm 2003, ông công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, giữ chức danh giảng viên và lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị quản lý quan trọng, như: Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Từ tháng 9/2022 đến trước thời điểm được điều động và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Trong quá trình công tác, ông Lê Hoằng Bá Huyền đã được Đảng, Nhà nước và các cấp ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng, tiêu biểu như: Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thanh Hóa (2014); 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (2014); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018); Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2019); danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2020); cùng nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa các năm 2022 và 2025.

Linh Hương