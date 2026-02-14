Làn sóng du xuân của khách Trung Quốc thúc đẩy du lịch khu vực

Khi Tết Nguyên đán 2026, năm Bính Ngọ, đang đến gần, thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ nhờ kỳ nghỉ kéo dài kỷ lục và nhu cầu du lịch xuyên biên giới gia tăng. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương được kỳ vọng là điểm hưởng lợi lớn nhất.

Du khách xếp hàng tại các quầy làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, ngày 13 tháng 2 năm 2026. Ảnh: CNA.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc dự báo trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, lượng hành khách xuất nhập cảnh trung bình mỗi ngày sẽ vượt 2,05 triệu lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chức hàng không dân dụng cũng nhận định mùa cao điểm Tết năm nay có thể lập kỷ lục mới về lượng hành khách, với cả đường bay quốc tế và nội địa đều tăng mạnh.

Dữ liệu thị thực cho thấy xu hướng tương tự. VFS Global, nhà cung cấp dịch vụ thị thực quốc tế, ghi nhận số đơn xin thị thực ra nước ngoài của công dân Trung Quốc tăng hai chữ số trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Theo báo cáo của Tongcheng Travel, việc nhiều người chọn xin thêm 5 ngày nghỉ để có được kỳ nghỉ kéo dài 15 ngày đã đẩy nhu cầu du lịch quốc tế tăng vọt.

Đối với du khách Trung Quốc, châu Á – Thái Bình Dương là lựa chọn ưu tiên nhờ khoảng cách địa lý gần, sự tương đồng văn hóa và chính sách đi lại thuận tiện. Đông Nam Á đặc biệt nổi bật nhờ thời gian bay vừa phải, không khí nghỉ dưỡng sôi động và chính sách miễn thị thực. Theo Tongcheng, các điểm đến Đông Nam Á chiếm một nửa trong top 10 điểm du lịch nước ngoài phổ biến nhất dịp Tết, gồm Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, TP.HCM và Bali. Qunar. Một nền tảng du lịch lớn khác của Trung Quốc, cũng xếp Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia vào nhóm điểm đến có chi phí hợp lý nhất trong dịp lễ. Dữ liệu chuyến bay từ Flight Manager cho thấy lượng chuyến bay đến và đi từ Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Lào và các quốc gia Đông Nam Á khác tăng mạnh.

Hai du khách chụp ảnh “selfie” cùng hình trang trí ngựa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Làn sóng du khách Trung Quốc không chỉ đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch nước này mà còn mang lại động lực mới cho ngành hàng không và du lịch toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khi nhiều quốc gia dự báo lượng khách và hoạt động liên quan đến du lịch sẽ tăng trưởng ấn tượng.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua