Tết của người Việt xa xứ

Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người con xa xứ không thể trở về quê hương để đón tết sum vầy bên gia đình, người thân. Thế nhưng, dù có cách xa về địa lý, Tết Việt vẫn luôn trong tâm thức mỗi người con xa xứ...

Không khí đón tết cổ truyền của gia đình người Việt tại Nga.

Đây là năm thứ 30 chị Trịnh Thị Chung (quê xã Triệu Sơn) đón tết xa quê hương. Chị Chung bộc bạch: “Mình sang Cộng hòa Séc 20 năm rồi lại theo con sang Đức 10 năm, rất hiếm dịp được cùng người thân đón tết ở quê nhà. Nói đến đây, chị Chung lại bồi hồi nhớ đến tết xưa khi còn ở Việt Nam: “Lúc còn thanh niên, ở Việt Nam, mình thích nhất không khí nhộn nhịp chuẩn bị mua sắm trước tết. Những ngày cuối năm, mình dậy rất sớm để đi mua bánh kẹo, trái cây, nước ngọt. Chợ những ngày 26 đến chiều 30 thật tấp nập, dường như ai cũng vui vẻ, háo hức. Ngày 30 cũng là ngày mình bận rộn nấu nướng nhất trong năm nhưng bù lại đến chiều tối, cả nhà ngồi quây quần, sum vầy bên bữa cơm tất niên thật ấm áp”. Chị Chung cũng cho biết: “Ở nơi xứ người, dù không có bàn thờ, bát hương thờ cúng tổ tiên, nhưng ngày 30 tết mình luôn làm mâm cơm cúng vọng, tưởng nhớ ông, bà tổ tiên ở quê nhà. Mâm cơm có một số món truyền thống như nem rán, giò, canh măng - mọc, xôi và bánh chưng. Bước sang ngày đầu tiên của năm mới, mình vẫn duy trì truyền thống khi ở Việt Nam, cùng các con đi lễ chùa đầu năm, vẫn nấu món ăn truyền thống để gia đình quây quần bên mâm cơm ngày tết. Mình mong rằng ở nơi quê nhà, người dân Việt Nam cũng được đón tết sum vầy, đầm ấm”.

Anh Lê Phương Anh (xã Triệu Sơn), đang sinh sống và làm việc tại Osaka (Nhật Bản), cho biết: "Đây là năm đầu tiên mình ăn tết xa xứ, rất nhớ quê hương nhưng cũng có nhiều hoạt động sum vầy của cộng đồng người Việt. Đây cũng là dịp để mình có thêm trải nghiệm phong vị tết tại một đất nước khác".

Để nỗi nhớ quê nhà được nguôi ngoai và cũng để gia đình được đón tết ở xứ lạ trọn vẹn, cộng đồng người Việt ở Nga luôn cố gắng kết nối, khắc phục khó khăn để cùng nhau tổ chức tết cổ truyền Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương sao cho sum vầy, gần gũi và ấm cúng nhất. Chị Hà Thị Nhung (quê xã Triệu Sơn), đang sinh sống tại Nga, cho biết: “Ở bên này, tuy có siêu thị của người Việt và một số cửa hàng bán hàng Việt hay hàng hóa châu Á nhưng cũng không được phong phú, đa dạng, giá cả cũng không phải rẻ, thậm chí nhiều mặt hàng còn khá đắt đỏ. Dù sao thì cái tết xa xứ cũng có chút buồn, vì không khí xung quanh vẫn như mọi ngày. Cùng với đó, do lệch múi giờ nên mình cũng như một số người Việt vẫn phải làm việc trong thời khắc giao thừa. Để “đón tết”, sau giờ làm việc, mọi người mới cùng nhau tập trung dành thời gian xem không khí tết trong nước, nói chuyện và cùng chúc mừng năm mới".

Anh Nguyễn Văn Toàn, quê xã Thiệu Tiến, một du học sinh đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc, chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 liên tiếp tôi đón tết ở Hàn Quốc. Mỗi giờ khắc Tết Nguyên đán cận kề mình đều nhớ về quê nhà, nhớ không khí sắm tết, không khí chuẩn bị cùng gia đình. Ở bên Hàn thật ra cũng không thiếu thứ gì, các sản phẩm tết ở Việt Nam bên này có khu người Việt buôn bán rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi một thứ đó là không khí và hương vị quê hương. Nhiều lúc “thèm” không khí gia đình xem pháo hoa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau đó về nhà pha ấm trà, đĩa mứt, chúc nhau những lời hay, ý đẹp để khởi đầu một năm mới vui vẻ, hạnh phúc”, anh Toàn bộc bạch.

Theo anh Toàn, dù ở đâu đi nữa, dòng máu người Việt Nam vẫn chảy trong con người anh. Không riêng gì anh mà cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã và đang giữ gìn nét văn hóa truyền thống dân tộc, điều đó càng được thể hiện rõ khi mỗi dịp tết đến, xuân về.

Nơi quê nhà những ngày cuối chờ khép lại một năm cũ, khắp nơi trên dải hình chữ S những giai điệu rộn vang, hạnh phúc lại vang lên để đón chào một mùa xuân mới, đón chào một năm mới với thật nhiều niềm vui, tiếng cười và những điều tốt đẹp, may mắn... Đây cũng là mong ước chung của những người Việt xa xứ không thể trở về quê hương đón tết sum vầy cùng gia đình nhưng lòng luôn hướng về quê nhà với tình yêu, nỗi nhớ cùng những lời cầu chúc bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý...

Bài và ảnh: Lê Phượng