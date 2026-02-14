WTO kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh mô hình tăng trưởng

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD của Trung Quốc là không bền vững và có nguy cơ làm gia tăng các rào cản thương mại toàn cầu.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc WTO phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16 tháng 4 năm 2025. Ảnh: AP

Phát biểu ngày 13/2 tại Hội nghị an ninh Munich, Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh mô hình tăng trưởng, cho rằng mức thặng dư thương mại hiện nay của nước này là không bền vững.

Theo bà Okonjo-Iweala, Trung Quốc hưởng lợi đáng kể từ hệ thống thương mại đa phương và khẳng định ủng hộ cơ chế này. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu – vốn thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc trong 40 năm qua sẽ khó có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những thập niên tới.

Bà nhấn mạnh mức thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD của Trung Quốc trong năm vừa qua là “không bền vững”, bởi phần còn lại của thế giới khó có thể hấp thụ quy mô xuất khẩu lớn như vậy. Nếu không có điều chỉnh phù hợp, nguy cơ gia tăng các rào cản thương mại là điều có thể xảy ra.

Các nhà máy Trung Quốc đã thâm nhập thành công vào các thị trường ngoài Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Số liệu cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ USD trong năm 2025, bất chấp kim ngạch thương mại với Mỹ sụt giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tái gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trong khi thương mại Trung Quốc – Mỹ giảm mạnh, các thị trường khác đã bù đắp phần thiếu hụt, giúp xuất khẩu của Trung Quốc năm 2025 tăng 5,5%, trong khi nhập khẩu gần như đi ngang tính theo giá trị USD.

Ngoài Mỹ, các thị trường lớn khác như Liên minh châu Âu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Quốc. Nhiều nước châu Âu kêu gọi Bắc Kinh thúc đẩy tiêu dùng nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.

WTO dự kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng – kỳ họp quan trọng hai năm một lần vào cuối tháng 3 tới tại Cameroon.

Bích Hồng

Nguồn: CNA