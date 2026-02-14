Tăng cường năng lực phòng không, Ấn Độ mua thêm 288 tên lửa S-400 của Nga

Ấn Độ được cho là sẽ mua thêm 288 tên lửa đánh chặn S-400 của Nga trong hợp đồng trị giá 10.000 crore rupee, động thái được xem là bước đi tăng cường năng lực phòng không và phát đi tín hiệu răn đe trong bối cảnh an ninh khu vực nhiều biến động.

Ấn Độ được cho là sẽ mua thêm 288 tên lửa đánh chặn S-400 của Nga. Ảnh: Reuters

Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội khi được cho là sẽ mua thêm 288 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga- một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới hiện nay, trong hợp đồng trị giá khoảng 10.000 crore rupee.

Theo báo Hindustan Times, thương vụ này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của New Delhi.

Trong năm nay, Ấn Độ cũng dự kiến tiếp nhận thêm hai tổ hợp S-400 từ Nga theo các hợp đồng đã ký trước đó.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi New Delhi công bố kế hoạch mua 114 tiêm kích Rafale từ Pháp. Trong số này, 90 chiếc sẽ được sản xuất tại Ấn Độ với tỷ lệ nội địa hóa 50%, qua đó tăng cường năng lực răn đe của Không quân Ấn Độ.

Kế hoạch mua S-400 và tiêm kích Rafale từ Pháp là thông điệp chiến lược về quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự của Ấn Độ. Ảnh: Defenceupdate

S-400 từng được phía Ấn Độ đánh giá cao về hiệu quả tác chiến, đặc biệt trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không. Truyền thông nước này cho rằng hệ thống đã thể hiện vai trò như “lá chắn phòng không” vững chắc trong các tình huống căng thẳng với Pakistan.

Thương vụ mua sắm S-400 nằm trong kế hoạch mua sắm quốc phòng quy mô lớn trị giá 3,6 lakh crore rupee do chính phủ Ấn Độ công bố. Ngoài Rafale và S-400, kế hoạch còn bao gồm xe tăng, phương tiện chiến đấu và máy bay tuần thám biển P-8I, nhằm nâng cao năng lực quốc phòng trên bộ, trên không và trên biển.

Giới quan sát nhận định, kế hoạch này không chỉ đơn thuần là chương trình mua sắm vũ khí mà còn là thông điệp chiến lược về quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự của Ấn Độ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực còn nhiều biến động.

Bích Hồng

Nguồn: Wion