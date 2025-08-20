Israel phê duyệt kế hoạch tấn công Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã phê duyệt kế hoạch tấn công nhằm chiếm thành phố Gaza, truyền thông Israel đưa tin.

Quân đội Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: IDF/Times of Israel.

Tờ Jerusalem Post cho biết, các kế hoạch cho chiến dịch này trước đó đã được Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir trình bày với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.

Tờ Times of Israel dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết Katz đã ca ngợi kế hoạch tấn công mang tên “Gideon’s Chariots II”.

Thành phố Gaza nằm ở phía bắc của vùng đất ven biển dài 26 dặm và đã bị tàn phá bởi các cuộc không kích của quân đội Israel trong 22 tháng qua.

Cũng theo tờ Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành lệnh triệu tập 60.000 quân dự bị để tiến hành cuộc tấn công chống lại Hamas ở thành phố Gaza, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phê duyệt kế hoạch của quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Katz cũng đã phê duyệt các biện pháp nhân đạo cho khoảng một triệu thường dân Palestine sắp phải di dời khỏi thành phố Gaza đến phía nam Dải Gaza.

Nội các An ninh Israel đã phê duyệt kế hoạch tiếp quản thành phố Gaza và cuối cùng thực hiện “quyền kiểm soát an ninh của Israel” đối với toàn bộ Dải Gaza, văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết trong một tuyên bố ngày 8/8.

Thông báo đó đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi, bao gồm cả từ một số chính phủ phương Tây.

Quyết định của Nội các An ninh đã khép lại nhiều tháng đàm phán ngừng bắn bất thành giữa chính phủ Israel và Hamas, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm nhiều lần.

Israel cũng phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau khi Hamas công bố các video cho thấy cảnh các con tin Israel gầy gò bị giam giữ ở Gaza, nhóm chiến binh này cho biết đây là hậu quả của việc Israel phong tỏa viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này.

TD (theo Newsweek, Times of Israel)